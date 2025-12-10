UP: बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान, तत्काल राहत और बचाव के निर्देश

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बाराबंकी जिले में बुधवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सुबेहा थाना क्षेत्र के कुड़वा गांव के पास खड़ी वैगन आर कार में तेज रफ्तार ब्रीजा कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों कारों में आग लग गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शाेक संतप्त परिवाराें के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य तेज़ी से संचालित करने तथा घायलों के उचित उपचार के निर्देश दिए हैं।