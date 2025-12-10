Language
    UP: बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान, तत्काल राहत और बचाव के निर्देश

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    Accident in Barabanki: वैगन आर कार एक्सप्रेस-वे के किनारे खड़ी थी। कार में कुछ लोग बैठे थे, जबकि कुछ बच्चे नीचे उतरकर पानी पी रहे थे। तभी लखनऊ की ओर ज ...और पढ़ें

     दाेनाें कार जलकर राख हाे गई

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बाराबंकी जिले में बुधवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सुबेहा थाना क्षेत्र के कुड़वा गांव के पास खड़ी वैगन आर कार में तेज रफ्तार ब्रीजा कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों कारों में आग लग गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।  
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शाेक संतप्त परिवाराें के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य तेज़ी से संचालित करने तथा घायलों के उचित उपचार के निर्देश दिए हैं।
    जानकारी के मुताबिक, वैगन आर कार एक्सप्रेस-वे के किनारे खड़ी थी। कार में कुछ लोग बैठे थे, जबकि कुछ बच्चे नीचे उतरकर पानी पी रहे थे। तभी लखनऊ की ओर जा रही एक तेज रफ्तार  ब्रीजा कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ब्रीजा कार की टक्कर से वैगनआर कार में आग लग गई थी, जिसमें सीएनजी किट लगी हुई थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ ही क्षणों में दोनों वाहनों में आग भड़क उठी। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह कारों में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया। घटना की सूचना पाकर पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिर कार जलकर राख हाे गई।

