यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी के बंधन में बंधेंगी बेटियां, मिलेंगे 24 प्रकार के उपहार
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह कराया जाएगा। इस योजना में प्रत्येक जोड़े को 24 प्रकार के उपहार मिलेंगे, जिससे उन्हें नया जीवन शुरू करने में सहायता मिलेगी। यह योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है ताकि जरूरतमंद परिवारों को मदद मिल सके।
संवाद सूत्र, बाराबंकी। शुभ घड़ी का इंतजार खत्म हो रहा है। नवंबर में सहालग शुरू हो जाएगी। मुहूर्त के अनुसार दो से 15 नवंबर के बीच बेटियां परिणय सूत्र में बंध जाएंगी। कन्याओं की शादियां मेगा इवेंट के तौर पर आयोजित की जाएंगी, इसके लिए जल्द ही तिथियां घोषित होंगी। खान-पान, सामग्री की सप्लाई आदि का टेंडर डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हर तहसील पर शहनाइयां गूंजेगी। जिले स्तर पर सामूहिक विवाह समारोह जीआईसी ऑडिटोरियम में होगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी नीलम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कन्याओं की शादी में सरकार एक लाख रुपये खर्च करेगी। 60 हजार रुपये बैंक खाते में भेजा जाएगा। 25 हजार के उपहार और 15 हजार रुपये नाश्ता-भोजन व टेंट पर खर्च होगा। 752 बेटियों के शादी का लक्ष्य मिला है। 15 सौ से अधिक कन्याओं के अभिभावकों की ओर से आवेदन आ चुके हैं। शुभ मुहूर्त के अनुसार नवंबर में शादियां होंगी।
मिलेंगे 24 प्रकार के उपहार
कन्या को 24 प्रकार के उपहार दिए जाएंगे। दुल्हन को लहंगा, कढ़ाईयुक्त दो साड़ी, दो प्रिंटेड साड़ी सेट, चुनरी, चांदी की पायल एक जोड़ी, बिछिया, डिनर सेट स्टील का दिया जाएगा। कुकर, कड़ाही, दीवार घड़ी, सीलिंग फैन, कूल केज, प्रेस, डबल बेड चादर, तकिया कवर, कंबल, गद्दा, बेड, चूड़ी और कंगन दिया जाएगा। दूल्हे के लिए पैंट और शर्ट का कपड़ा, गमछा मिलेगा।
भोजन से पहले मिलेगा नाश्ता
वर-वधू के 10-10 व्यक्तियों के नाश्ते में दो केला, समोसा, बर्फी, चिप्स, पानी की बोतल मिलेगी। भोजन में दाल- रोटी, चावल, पूड़ी, सूखी सब्जी, मिक्सवेज, पनीर, सलाद, रसगुल्ला, खीर, चाऊमीन रहेगा। इसके अलावा वर-वधू को पांच-पांच किलो बूंदी के लड्डू, हैंडलयुक्त टोकरी में दिए जाएंगे। दो किलो मेवा में बादाम, अखरोट, मखाना, किशमिश व नारियल रहेगा।
