यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी के बंधन में बंधेंगी बेटियां, मिलेंगे 24 प्रकार के उपहार

संवाद सूत्र, बाराबंकी। शुभ घड़ी का इंतजार खत्म हो रहा है। नवंबर में सहालग शुरू हो जाएगी। मुहूर्त के अनुसार दो से 15 नवंबर के बीच बेटियां परिणय सूत्र में बंध जाएंगी। कन्याओं की शादियां मेगा इवेंट के तौर पर आयोजित की जाएंगी, इसके लिए जल्द ही तिथियां घोषित होंगी। खान-पान, सामग्री की सप्लाई आदि का टेंडर डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हर तहसील पर शहनाइयां गूंजेगी। जिले स्तर पर सामूहिक विवाह समारोह जीआईसी ऑडिटोरियम में होगा।



जिला समाज कल्याण अधिकारी नीलम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कन्याओं की शादी में सरकार एक लाख रुपये खर्च करेगी। 60 हजार रुपये बैंक खाते में भेजा जाएगा। 25 हजार के उपहार और 15 हजार रुपये नाश्ता-भोजन व टेंट पर खर्च होगा। 752 बेटियों के शादी का लक्ष्य मिला है। 15 सौ से अधिक कन्याओं के अभिभावकों की ओर से आवेदन आ चुके हैं। शुभ मुहूर्त के अनुसार नवंबर में शादियां होंगी।