यूपी में SIR से ठप हो गई मनरेगा की रफ्तार, जिले की 804 ग्राम पंचायत में काम बंद

संवाद सूत्र, बाराबंकी। रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी सहित तमाम मनरेगा कर्मचारी महत्वपूर्ण अभियान एसआइआर में लगे हैं। मनरेगा की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, चंद ग्राम पंचायतों में काम सिमट कर रह गया है। कारण हजारों लोगों को गांवों में काम मिलना बंद हो चुका है, वे अब बेरोजगार हैं। अयोध्या मंडल के 2948 ग्राम पंचायतों में काम ठप है।

जिले में 1155 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें से 804 गांव में मनरेगा के तहत हो रहे विकास कार्य ठप हो चुके हैं, जिससे करीब 34 हजार लोगों को काम मिलना बंद हो गया। महज 351 ही पंचायतों में काम चल रहा है।

यह इसलिए है कि कई जगह रोजगार सेवक बीएलओ के साथ लगे हैं तो बहुत से बूथों पर स्वयं बीएलओ का प्रभार है। एक माह से श्रमिक इधर-उधर भटक रहे हैं। इसके कारण ग्राम पंचायत की लगभग डेढ़ हजार परियोजनाओं पर ब्रेक लग चुका है।

काम बंद होने का एक यह भी कारण मनरेगा में लगभग 140 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि अगस्त 2024 से लेकर अब तक 38 करोड़ रुपये बाकी भी हो गया है। ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक और सचिवों ने अब तक उधार लेकर वेंडरों से सामान लिया और श्रमिकों से काम कराया, लेकिन अब उधारी अधिक होने के कारण काम बंद होते जा रहे हैं।