यूपी में फार्मर रजिस्ट्री के लिए कोटेदारों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, किसानों को दिया जाएगा गोल्डन कार्ड

संवाद सूत्र, रामसनेहीघाट (बाराबंकी)। तहसील सभागार में शुक्रवार को कोटेदारों की बैठक आयोजित की गई। उपजिलाधिकारी अनुराग सिंह ने कोटेदारों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कार्ड धारकों और किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के बारे में जागरूक करें।

फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को एक गोल्डन कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे वे विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना आदि का लाभ आसानी से उठा सकेंगे।

एसडीएम ने कहा कि रजिस्ट्री के बाद किसानों को हर बार योजनाओं के लिए अलग-अलग कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, एक ही पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। यह एक डिजिटल पहचान के रूप में काम करेगी, जिससे किसान अपनी योजनाओं की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे।