    यूपी के इस ज‍िले में 3 लाख से ज्‍यादा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, पहली बार लागू हुई ये योजना

    By Vikas Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:02 PM (IST)

    शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। पहली बार शासन ने ब्याज दर के साथ मूलधन में भी छूट दी है। एक दिसंबर से लागू पहले चरण के लिए शुरू होने वाली इस योजना में बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज दर की छूट के साथ ही मूलधन में भी 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। पहली बार शासन ने ब्याज दर के साथ मूलधन में भी छूट दी है। एक दिसंबर से लागू पहले चरण के लिए शुरू होने वाली इस योजना में बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज दर की छूट के साथ ही मूलधन में भी 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।

    योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को एक दिसंबर लागू इस योजना में सिर्फ दो हजार रुपये से पंजीकरण कराना होगा और 30 दिन के अंदर लाभ लेना होगा। जिले योजना से जिले के तीन लाख 20 हजार उपभोक्ताओं का राहत मिलेगी। इसमें से शहर व नगर पंचायतों के करी 40 हजार उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

    शासन ने योजना का ड्राफ्ट तैयार कर अधिकारियों को भेज दिया है। योजना को तीन चरणों में लागू किया जा रहा है। पहला चरण एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। अधिकारियों के मुताबिक योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को तीन विकल्प दिए गए हैं। पहले चरण में एक मुफ्त समाधान और मूलधन पर 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

    योजना का लाभ लेने के लिए शर्त यह है कि 30 दिन के पूर्ण भुगतान करना होगा। दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चलाया जाएगा। दूसरे चरण में 750 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जा सकता है। एक फरवरी से 28 फरवरी तीसरा चरण होगा। हर चरण में छूट कम होती जाएगी।

     

    घरेलू कनेक्शन के उपभोक्ता जिनका एक किलो व दो किलो वाट तक बिजलीी कनेक्शन है। उन्हें योजना में छूट मिलेगी। इसके अलावा कामर्शियल उपभोक्ता जिनका एक किलोवाट का कनेक्शन है उन्हें छूट मिलेगी। 31 मार्च 2025 से पहले भुगतान न किया हो या फिर इसके पहले कभी भुगतान न किया उनको यह लाभ मिलेगा।- राजबाला, अधीक्षण अभियंता।