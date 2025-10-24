संवाद सूत्र, बाराबंकी। धान खरीद जिले में शनिवार से शुरू हो जाएगी। इसके लिए जनपद में 94 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, धान खरीद शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। अवकाश के दिन छोड़कर प्रतिदिन सुबह नौ से पांच बजे तक केंद्र खुले रहेंगे। 4500 से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है।

जिले में पिछली बार 1.35 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य शासन से मिला था, लेकिन विपणन विभाग ने 25 हजार मीट्रिक टन अधिक धान खरीदा था। इसके सापेक्ष बाराबंकी को इस बार 1.75 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए छह एजेंसियों में खरीद का जिम्मा दिया गया है। विपणन शाखा 98 हजार, पीसीएस 26 हजार, पीसीयू 30 हजार, यूपीएसएस 10 हजार, कृषि उत्पादन मंडी समिति पांच हजार और भारतीय खाद्य निगम छह हजार मीट्रिक टन धान खरीद करेगी।





2369 रुपये में खरीदा जाएगा धान खरीद केंद्रों पर कृषकों से कामन और ग्रेड-ए किस्म के साथ ही हाईब्रिड धान भी खरीदा जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर सिर्फ उपज का 10 प्रतिशत ही हाईब्रिड धान खरीदा जाएगा। यदि इसके बाद भी हाईब्रिड धान की खरीद होती है तो जिलाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। डीएम से अनुमति लेने के बाद ही एजेंसी 25 प्रतिशत और हाईब्रिड धान खरीद पाएगी। धान बेचने के दौरान किसानों से छनाई और उतराई का 20 रुपये लिए जाएंगे। यह पैसा समर्थन मूल्य में जोड़कर 48 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। इस बार 2369 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जबकि पिछली बार 2300 रुपये प्रति क्विंटल था।



पंजीकरण में यह लगाएं कागज खसरा, खतौनी के साथ विभाग की वेबसाइट (एफसीएस.यूपी.इन) पर पंजीकरण हो रहा है। 100 क्विंटल धान बेचने वाले किसानों का सत्यापन नहीं होगा। कोई भी किसान (किसान मित्र) एप का मोबाइल फोन में डाउनलोड कर घर बैठे भी पंजीकरण कर सकता है। इस बार भुगतान व धान बेचने संबंधी जानकारी मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिलती रहेगी। जिन किसानों को पहले का पंजीकरण है, वह सिर्फ जनसेवा केंद्र पर जाकर संशोधन भर सकते हैं। केंद्र पर सिर्फ आधार कार्ड ही ले जाना होगा।



