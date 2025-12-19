Language
    यूपी बोर्ड परीक्षा की अंतिम सूची पर 22 दिसंबर तक मांगीं शिकायतें, ये स्कूल केंद्र में हुए शामिल

    By Vikas Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:39 PM (IST)

    यूपी बोर्ड परीक्षा की अंतिम सूची जारी कर दी गई है और इस पर 22 दिसंबर तक शिकायतें मांगी गई हैं। बाराबंकी जिले के स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है ...और पढ़ें

    बोर्ड परीक्षा की अंतिम सूची पर 22 दिसंबर तक मांगीं शिकायतें।

    संवादसूत्र, जागरण बाराबंकी। प्रयागराज बोर्ड से जारी माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए बोर्ड ने 22 दिसंबर तक तिथि निर्धारित की है। इस बार 110 केंद्रों पर जिले में यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी।जिले में इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में 76 हजार 316 विद्यार्थी शामिल होंगे।

    परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करानी होगी, अगर किसी छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक या फिर बोर्ड से संबंधित शिकायत किसी को दर्ज करानी हो तो संबंधित विद्यालय की आइडी से अपना प्रत्यावेदन ऑनलाइन परिषद के पोर्टल यूपीएमएसपी पर 22 दिसंबर तक दर्ज करा सकते हैं।

    अनंतिम सूची में 111 परीक्षा केंद्रों को शामिल किया गया था, पिछले वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में 106 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस बार 110 केंद्रों को अंतिम सूची में शामिल किया गया है। इस बार चार परीक्षा केंद्र अतिरिक्त बनाए गए हैं।

    इन स्कूलों को केंद्रों में किया शामिल

    प्रमुख रूप से राजकीय इंटर कॉलेज नगर, बालिका इंटर कॉलेज नगर, अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामियां इंटर कॉलेज , नेशनल इंटर कॉलेज फतेहपुर, महारानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल इंटर कॉलेज लखपेड़ाबाग, सरस्वती विद्या मंदिर नगर, रानी लक्ष्मी बाई कुरौली, श्री साईं इंटर कॉलेज लखपेड़ाबाग, श्री साईं इंटर कॉलेज जैदपुर सहित कुल 110 कॉलेज को यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है।

    अगर किसी स्कूल संचालनकर्ता को समस्या है, तो स्कूल की लाग इन से यूपीएमएसपी (उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद) पोर्टल पर 22 दिसंबर तक ऑनलाइन समस्या दर्ज करा सकता है। समस्या का समाधान कराया जाएगा। -ओपी त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक बाराबंकी।