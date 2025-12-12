'लखनऊ के सचिवालय में नहीं, किसानों के खेत से तय होंगी कृषि योजनाएं', बाराबंकी में बोले CM योगी

नरेन्द्र मिश्र, बाराबंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी में खेती की बात खेत पर कार्यक्रम से चुस्त प्रशासन और गांव व किसानों को महत्व देते हुए कहा अब लखनऊ के सचिवालय में नहीं, किसानों के खेत पर बैठ कर उन्नति खेती और किसानों की उद्यमशीलता की योजना बनाएंगे। और उनका शतप्रतिशत क्रियान्वयन हर गांव में दिखाई देगा।

मुख्यमंत्री के तेवर से साफ होता है कि उन्होंने गांव और किसानों को शीर्ष प्राथमिकता में शामिल किए जाने के लिए शासन के अफसरों को भी संदेश दे दिया है। साथ ही आगामी चुनाव 2027 के एजेंडे में गांव और किसानों को प्राथमिकता देने की तैयारी कर ली है।

अब शासन के अफसरों को गांव गांव किसानों के यहां खुद चलकर जाना होगा। बताया कि डबल इंजन की सरकार किसानों को बीज से लेकर बाजार तक उपलब्ध करवा रही है। निवर्तमान सरकारों पर हमला कर कहा कि अब किसानों का फायदा बिचौलिया नहीं उठा पाएंगे अब सरकारी मूल्य किसानों को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पद्मश्री प्रगतिशील किसान रामसरन वर्मा के हाइटेक कृषि फार्म पर प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को संबोधित किया। सम्मान दिया और प्रधानमंत्री मोदी के दोगुणा आय का संकल्प पूर्ण होने के बाद अब किसानों को तीन गुणा आय के अनुसार खेती करने का लक्ष्य भी दिया।

बताया कि उत्तर प्रदेश की खेती को नौ क्लाइमेट जोन बनाकर इनके अनुरूप बीज एवं कीटनाशकों की अलग-अलग उपलब्धता पर काम हो रहा है। ऐसा होने पर खेती के सभी आयाम उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हासिल कर लेगा। शीघ्र ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण के नाम से लखनऊ में उन्नत बीजों के लिए सीड्स पार्क विकसित करने को आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में सर्वाधिक दो करोड़ आठ लाख उत्तर प्रदेश के किसानों को सम्मान निधि का लाभ देकर अन्न, फल, सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति में बाराबंकी के साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश को अग्रणी बना दिया है। अब तकनीक और नवाचार पर किसानों को काम करना है।

सभी किसान बाराबंकी में तकनीक अपनाएंगे और प्रदेश भर में प्रगतिशील किसानों की श्रृंखला तैयार कर उत्तर प्रदेश देश ही नहीं, वरन अंतर राष्ट्रीय स्तर पर भारत की खेती और उत्पादन का परचम लहराएंगे। पदम पुरस्कार प्राप्त प्रगतिशील किसान राम सरन वर्मा ने एक एकड़ में 250 क्विंटल आलू का उत्पादन कर पूरे देश के किसानों को खेती से समृद्धि की दिशा दिखाई है। प्रदेश के सभी कृषि विज्ञान केंद्र अब सेंटर आफ एक्सिलेंस पर काम करने लगे हैं, इसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को होने लगा है।

तकनीकि और अपनी पारंपरिक खेती से आगे आकर किसान अपने खेतों से ही समृद्धवान बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रबी सत्र के लिए किसानों की पाठशाला का शुभारंभ में कहा कि हर जिले के हर गांव में पाठशाला के आयोजन कर नई विधा बताई जाएगी।