यूपी में दिवाली से पहले उज्ज्वला योजना के 3.27 लाख लाभार्थियों को मिलेगा पैसा, सीधे खाते में आएगी धनराशि
उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले उज्ज्वला योजना के 3.27 लाख लाभार्थियों को सरकार द्वारा धनराशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को त्योहार मनाने में मदद करना है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होता है। सरकार त्योहारों के दौरान जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
संवाद सूत्र, बाराबंकी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.27 लाख लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी का पैसा भेजा जाएगा। मंगलवार को आए अचानक आदेश के बाद पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कार्यवाही शुरू कर दी है। सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। धारकों को अपने पास से पैसा लगाकर गैस सिलेंडर रिफिल करानी होगी, उसके बाद सब्सिडी उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगा।
दीपावली में सिलेंडर भराने का पैसा लाभार्थियों के खाते में भेजे जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सिलेंडर भराने का पैसा लाभार्थियों के खाते में भेजा जाएगा। दीपावली से पहले ही सिलेंडर का पैसा देने की योजना अचानक बन गई है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिले में लगभग 3.27 लाख लाभार्थियों के गैस कनेक्शन संचालित हैं। यूपी सरकार बनने के बाद से होली तक यानि मार्च 2025 तक सिलेंडर भराने की सब्सिडी देने की योजना बंद हो गई थी। मंगलवार को अचानक शासन ने निर्णय लेकर दीपावली में भी घरेलू गैस सिलेंडर भराने की सब्सिडी देने की योजना बढ़ा दी है।
लाभार्थियों को पहले गैस एजेंसी पर पैसा देकर ही सिलेंडर भराना होगा। इसका पैसा उपभोक्ताओं के बैंक खाते में जाएगा। जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हैं, उन्हीं को ही लाभ मिलेगा। जिले में 66 गैस एजेंसियां हैं, जिन पर उज्ज्वला के कनेक्शन धारक हैं।
सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही जिन लाभार्थियों का ई-केवाइसी, आधार लिंक नहीं हैं, यह प्रक्रिया हर हाल में पूरा करा लें।
जिले में काम कर रहीं तीन कंपनियां
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि जिले में 66 गैस एजेंसियों में तीन लाख 27 हजार उज्ज्वला के लाभार्थी हैं। जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी है। उन्हें दीपावली से पहले ही सिलेंडर भराने का पैसा उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।
जिले में इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड बाराबंकी में काम रही हैं। सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है कि उज्ज्वला धारकों को आसानी से सिलेंडर मुहैया कराएं। उपभोक्ताओं को पहले सिलेंडर भराने का पैसा एजेंसी पर देना होगा, उसके बाद सब्सिडी खाते में आएगी
फैक्ट फाइल
- कुल ग्राम पंचायतें- 1155
- नगर निकाय- 14
- उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक- 3,27,103
- गैस एजेंसियां- 66
- घरेलू गैस सिलेंडर का वजन- 14 किलो 200 ग्राम
