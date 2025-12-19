बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, अमेठी के युवक की दर्दनाक मौत
बाराबंकी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे अमेठी के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना बाराबंकी में हुई, जिससे इलाके में श
जागरण टीम, बाराबंकी। तेज रफ्तार से जा रही ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, वह उछलकर दूर जा गिरा। गंभीर रूप से घायल लखनऊ पीजीआइ ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अन्य हादसे में रायबरेली के तीन और दरियाबाद के दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
अमेठी के शिवरतनगंज के पूरे कुमेंदान निवासी 25 वर्षीय विशाल तिवारी शुक्रवार को घर जा रहा था। कस्बा की तिपुला नहर पर खड़ा था। इसी बीच रायबरेली से जा रहा ट्रक की टक्कर से युवक घायल हो गया।
राहगीरों ने इलाज के लिए सीएससी हैदरगढ़ ले गए, प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखकर चिकित्सक ने उसे पीजीआइ लखनऊ रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
रामसनेहीघाट में शुक्रवार दोपहर लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर रामसनेहीघाट के कोटवा सड़क के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। दरियाबाद के बक्सुपुर गांव निवासी विनोद और बृजेश रिश्तेदारी कोटपुरवा गए थे। लौटते समय उनकी बाइक की दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए।
त्रिवेदीगंज में लखनऊ-सुलतानपुर हाईवे पर शुक्रवार शाम करीब पांच बजे लोनीकटरा के त्रिवेदीगंज चौराहे पर कार की टक्कर से आटो रिक्शा सवार तीन लोग घायल हो गए।
रायबरेली के महराजगंज के मांझगांव निवासी लक्ष्मीनारायण, राजकुमारी, शिवकांत आटो रिक्शा से लोनीकटरा गांव जा रहे थे। जहां सड़क दुर्घटना में तीनों घायल हो गए। जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
