    कार चलाना सीखने के दौरान चपेट में आईं मां, अस्पताल में मौत; अन्य हादसों में दो भाई सहित चार घायल

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:40 PM (IST)

    बाराबंकी में एक युवक द्वारा कार चलाना सीखने के दौरान उसकी मां की दुर्घटना में मौत हो गई। रामसनेहीघाट में दो भाई सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, हेलमेट ने उनकी जान बचाई। टिकैतनगर में बाइक दुर्घटना में दो लोग घायल हुए और टिकवामऊ में एक मदरसा छात्र की ट्रैक्टर से टक्कर में मौत हो गई। रामसनेहीघाट में राजमार्ग पर झाड़ियों से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।

    रामसनेहीघाट के दिलौना के निकट तेज रफ्तार बस से घायल पड़े बाइक सवार। जागरण

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। कार चलाना सीख रहे एक युवक ने अपनी ही मां पर कार चढ़ा दी, हादसे में गंभीर महिला को सीएचसी ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। अन्य हादसों में दो सगे भाई सहित चार लोग घायल हो गए।

    हैदरगढ के बहुता निवासी राकेश तिवारी का सीवन निवासी दामाद विनोद रविवार को आए थे। दोपहर में राकेश के पुत्र सूरज अपने जीजा विनोद की कार चलाना सीख रहे थे, तभी सड़क किनारे खड़े होकर देख रहीं अपनी मां मीनू तिवारी पर ही कार चढ़ा दी, आनन-फानन उनको सीएचसी ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया।

    टिकैतनगर: दूल्हादेपुर सेवढा के पास रविवार को दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। जिसमें सरायदुनौली के निर्भय और राम सरन गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने घायलों को सीएचसी टिकैतनगर ले जाकर भर्ती कराया।

    रामसनेहीघाट: कोतवाली के दिलौना के निकट तेज रफ्तार निजी बस ने बाइक सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी। बाइक सवार नेवरा के निकट बघेड़ी निवासी ललित कुमार अपने भाई संतोष कुमार के साथ सनौली बहन की शादी का निमंत्रण बांटने जा रहे थे। दोनों भाइयों को हादसे में गंभीर चोट आयी है, लेकिन हेलमेट के कारण दोनों की जान बच गई।

    चालक पर शांतिभंग

    टिकैतनगर: टिकवामऊ के अरहम, खेतासराय के अमीर आज़म और दरियाबाद आलियाबाद के कैफ मदरसा जाते समय बारिनबाग में गन्ना लदे ट्रैक्टर-ट्राला से टकरा गए थे। जिसमें अरहम की मौत हो गई थी, जबकि अन्य दो घायल। सफदरगंज के किठूरी निवासी उवैदुरज़ा की तहरीर पर पटरंगा जरायलकला के राज बहादुर पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित चालक राज बहादुर को गिरफ्तार कर पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई की है।

    झाड़ियों से बढ़ता खतरा

    रामसनेहीघाट: अयोध्या–लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे पटरियों तक झाड़ियां उगी हैं। इनकी पतली टहनियां सड़क पर लटकती रहती हैं, जिससे आगे का मार्ग स्पष्ट नहीं दिखाई देता। मोड़ पर स्थिति खतरनाक हो जाती है और वाहन चालक भ्रमित हो जाते हैं, दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।

    दिलौना बायपास से पहले दिलौना गांव के मोड़ पर, श्रीराम भवन नारायणपुर के निकट, धरौली गांव, मुरारपुर स्थानों पर झाड़ियां सड़क तक फैली हैं।