आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, भाजपा विधायक के भाई की मौत

संवाद सूत्र, जागरण बाराबंकी। हैदरगढ़ भाजपा विधायक दिनेश रावत पर टूटा दुखों का पहाड़। सगे भाई मिथलेश रावत की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सैफई के पास सड़क हादसा हुआ है। पूर्व ब्लाक प्रमुख सुनील सिंह ने जानकारी देते हुए बताया विधायक सहित अन्य परिवारजन घटना स्थल पर पहुंच रहे। सुबह पांच बजे के आसपास हुई घटना।

कोठी के ग्राम मीरापुर निवासी दिनेश कुमार रावत हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हैं। इनकी पत्नी आरती रावत सिद्धौर की ब्लाक प्रमुख हैं। छोटा भाई मिथिलेश रावत की शुक्रवार तड़के सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इटावा के पास सैफाइ में सुबह करीब 5:30 बजे हुआ।