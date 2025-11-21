Language
    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, भाजपा विधायक के भाई की मौत

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:42 AM (IST)

    बाराबंकी से भाजपा विधायक दिनेश रावत के भाई मिथिलेश रावत की आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक सड़क दुर्घटना में दुखद मौत हो गई। यह हादसा सैफई के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार डीसीएम ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। मिथिलेश देवस्थान दर्शन कर लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही विधायक दिनेश रावत घटनास्थल के लिए रवाना हो गए।

    संवाद सूत्र, जागरण बाराबंकी। हैदरगढ़ भाजपा विधायक दिनेश रावत पर टूटा दुखों का पहाड़। सगे भाई मिथलेश रावत की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सैफई के पास सड़क हादसा हुआ है। पूर्व ब्लाक प्रमुख सुनील सिंह ने जानकारी देते हुए बताया विधायक सहित अन्य परिवारजन घटना स्थल पर पहुंच रहे। सुबह पांच बजे के आसपास हुई घटना।

    कोठी के ग्राम मीरापुर निवासी दिनेश कुमार रावत हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हैं। इनकी पत्नी आरती रावत सिद्धौर की ब्लाक प्रमुख हैं। छोटा भाई मिथिलेश रावत की शुक्रवार तड़के सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इटावा के पास सैफाइ में सुबह करीब 5:30 बजे हुआ।

    बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार डीसीएम ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मिथिलेश मौत हो गई। मिथिलेश रावत देवस्थान दर्शन कर वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही विधायक दिनेश कुमार रावत तत्काल मौके के लिए रवाना हो गए है।