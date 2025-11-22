यूपी में रविवार को भी होगा SIR का कार्य, गणना फॉर्म वितरण में तेजी के लाने के लिए हर बूथ पर होगी जांच

संवाद सूत्र, बाराबंकी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का कार्य रविवार को किया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के कार्य में तेजी लाने व समय से पूर्ण करने की बीएलओ को हिदायत दी। साथ ही सभी की मॉनीटरिंग भी लगातार कराने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने सीडीओ अन्ना सुधन के साथ हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ब्लाक संसाधन केंद्र व कंपोजिट विद्यालय कैसरगंज स्थित बूथ संख्या 63, 64, 65 व 66 का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने एक मतदाता का फॉर्म स्वयं भरवाकर अभियान की गंभीरता का संदेश दिया और जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले तीन बीएलओ का उत्साहवर्धन किया। प्रशंसा पाने वालों में प्राथमिक स्कूल पहाड़ापुर के सहायक अध्यापक जितेंद्र कुमार, प्राथमिक स्कूल कोटवा की सहायक अध्यापक पूनम वर्मा व प्रा. विद्यालय भटुवामऊ की शिक्षामित्र नीलम सोनी शामिल हैं। उप जिलाधिकारी राजेश विश्वकर्मा, बीडीओ प्रमोद कुमार उपाध्याय सहित सुपरवाइजर और बीएलओ मौजूद रहे।