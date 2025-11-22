Language
    यूपी में रविवार को भी होगा SIR का कार्य, गणना फॉर्म वितरण में तेजी के लाने के लिए हर बूथ पर होगी जांच

    By Prahlad Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:33 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एसआईआर का कार्य रविवार को भी जारी रहेगा। गणना फॉर्म में तेजी लाने के लिए हर बूथ पर जांच की जाएगी। यह कदम गणना प्रक्रिया को गति देने और समय पर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिससे अधिकारियों का लक्ष्य है कि कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

    रविवार को भी होगा एसआईआर का कार्य।

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का कार्य रविवार को किया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के कार्य में तेजी लाने व समय से पूर्ण करने की बीएलओ को हिदायत दी। साथ ही सभी की मॉनीटरिंग भी लगातार कराने का निर्देश दिया है।

    जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने सीडीओ अन्ना सुधन के साथ हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ब्लाक संसाधन केंद्र व कंपोजिट विद्यालय कैसरगंज स्थित बूथ संख्या 63, 64, 65 व 66 का औचक निरीक्षण किया।

    उन्होंने एक मतदाता का फॉर्म स्वयं भरवाकर अभियान की गंभीरता का संदेश दिया और जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले तीन बीएलओ का उत्साहवर्धन किया।

    प्रशंसा पाने वालों में प्राथमिक स्कूल पहाड़ापुर के सहायक अध्यापक जितेंद्र कुमार, प्राथमिक स्कूल कोटवा की सहायक अध्यापक पूनम वर्मा व प्रा. विद्यालय भटुवामऊ की शिक्षामित्र नीलम सोनी शामिल हैं। उप जिलाधिकारी राजेश विश्वकर्मा, बीडीओ प्रमोद कुमार उपाध्याय सहित सुपरवाइजर और बीएलओ मौजूद रहे।

    फार्म न देने पर मतदाता सूची से कट सकता है नाम

    कई स्थानों पर मतदाता बीएलओ को फॉर्म भरने के लिए आवश्यक जानकारी नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसे मामलों में मतदाता सूची से नाम कटने की संभावना है।

    बीएलओ एप का नया वर्जन डाउनलोड करने के निर्देश

    सभी बीएलओ को एप के एडवांस वर्जन डाउनलोड कर नियमित उपयोग के निर्देश दिए। गणना प्रपत्र के वितरण व संकलन की ऑनलाइन प्रगति को प्रतिदिन अपडेट करना है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नामों का वर्तमान सूची से मैपिंग (मिलान) कार्य तेजी से पूरा किया जाए, ताकि पुराने रिकॉर्ड का सत्यापन हो सके।