    SIR in UP: एसआईआर में मिले 64 हजार मृतक और 20 हजार फर्जी मतदाता, जिले में 82 प्रतिशत काम पूरा

    By Deepak Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:09 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान 64 हजार मृतक और 20 हजार फर्जी मतदाता पाए गए हैं। जिले में 82% काम पूरा हो चुका है। यह खोज मतदाता सूची में सुधार और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता से जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।

    एसआईआर में मिले 64 हजार मृतक और 20 हजार डुप्लीकेट मतदाता।

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) में 64 हजार वोटर मृतक मिले हैं, तो 20 हजार से अधिक वोटर दो जगहों पर पाए गए हैं, जिन्हें एक स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं, 35 हजार वोटरों का डाटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

    जिले में 2595 केंद्रों पर गहन मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है। 23 लाख 31 हजार मतदाता हैं, जिनमें लगभग 19 लाख वोटरों का आवेदन चुनाव आयाेग की साइट पर फीड हो चुका है।

    चार लाख वोटराें का और डिजिटाइजेशन होना बाकी है, जिसमें मृतक, डुप्लीकेट, अनुउपलब्ध डाटा, शिफ्टेड जैसे लगभग दो लाख वोटर मतदाता सूची से काटे जा सकते हैं। सोमवार को लगभग 82 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

    डिजिटाइजेशन में दूसरे स्थान पर दरियाबाद

    विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत रामसनेहीघाट मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन और सत्यापन में आगे बढ़ रहा है। जिले में दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र का दूसरा स्थान है, जबकि हैदरगढ़ प्रथम स्थान पर है।

    निर्वाचन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक विधानसभा दरियाबाद में चार लाख 18 हजार 507 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से तीन लाख 45 हजार 700 से अधिक मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है।

    अभियान के दौरान 52 हजार 843 मतदाता सूची से पृथक किए गए हैं। इनमें 11 हजार 615 मृतक, आठ हजार 403 बिना जानकारी, दो हजार 845 स्थानांतरित तथा चार हजार 285 डुप्लीकेट मतदाता पाए गए।

    उपजिलाधिकारी अनुराग सिंह ने बताया कि चार दिसंबर तक एसआइआर का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। दरियाबाद में कुल मतदाताओं में से 94 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है।