Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में सनसनीखेज वारदात: प्रेमी के घर मिलने आई युवती की गला काटकर हत्या, परिवार के सदस्य फरार

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:42 PM (IST)

    बाराबंकी में शादी डॉट कॉम से शुरू हुए प्रेम प्रसंग में गोरखपुर की युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई। प्रेमिका, प्रेमी से मिलने आई थी। घटना के बाद से प ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। शादी डॉट कॉम से प्रेम प्रसंग परवान चढ़ा तो प्रेमिका गोरखपुर से बाराबंकी अपने प्रेमी से मिलने चली आई। यहां किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद प्रेमिका की गला काटकर हत्या कर दी गई। खून से लथपथ उसका शव घर में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस अधीक्षक, फोरेंसिक टीम ने जांच की। प्रेमी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर रही हे, परिवार के सभी सदस्य फरार हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मसौली के ग्राम शहावपुर निवासी संदीप यादव रिलायंस कंपनी में बायो सीएनजी इंजीनियर है। तैनाती मध्य प्रदेश के जबलपुर में कार्यरत है। संदीप डेढ़ वर्ष पूर्व शादी डॉट कॉम से गोरखपुर के संगम चौराहा की 30 वर्षीय ममता यादव पुत्री राजकिशोर से प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई थी।

    पारिवारिक दबाव के चलते संदीप की चार मई को दौकलपुर से एक युवती से शादी हो गई, जिसका गौना अभी नहीं आया था। ममता की शादी 26 जुलाई को हो चुकी है, परंतु एक-दूसरे की दिल्लगी थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की के दबाव में संदीप ने एक सप्ताह पूर्व छुट्टी लेकर घर आया था।

    inside

    सोमवार की रात प्रेमिका ममता गोरखपुर से शहावपुर से घर आ गई, जिसको लेकर घर में माता-पिता और चारों बहनों ने विरोध किया। माहौल को देखते हुए संदीप ने ममता को वापस भेजने के आश्वासन पर मामला शांत हो गया। सभी लोग सो गए।

    मंगलवार की सुबह संदीप विस्तर से उठकर शौच के लिए घर से बाहर गया और जब वापस आया तो उसके बिस्तर पर ममता के न मिलने पर घर के बाहर आग के पास बैठी मां से पूछा तो जवाब न मिलने से फिर घर में देखने के लिए गया तो एक कमरे में ताला लगा हुआ था, जिसका ताला तोड़ा, तो ममता का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। घर से पिता कमलेश, माता संतोष कुमारी, बहन सुधा, निधि, मीरा और कंचन मौजूद नहीं थी।

    संदीप ने घटना की सूचना पीआरवी को दी, जिसके बाद मसौली थाना प्रभारी अमित प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ, पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय, क्षेत्राधिकारी रामनगर, एडिशनल एसपी, फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। संदीप से पुलिस पूछताछ शुरू कर दिया है।

    शहावपुर में एक युवती का शव पड़ा था। युवक के परिवारजन फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, युवक को भी हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है।

    -अर्पित विजय वर्गीय, एसपी, बाराबंकी।