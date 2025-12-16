यूपी में सनसनीखेज वारदात: प्रेमी के घर मिलने आई युवती की गला काटकर हत्या, परिवार के सदस्य फरार

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। शादी डॉट कॉम से प्रेम प्रसंग परवान चढ़ा तो प्रेमिका गोरखपुर से बाराबंकी अपने प्रेमी से मिलने चली आई। यहां किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद प्रेमिका की गला काटकर हत्या कर दी गई। खून से लथपथ उसका शव घर में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस अधीक्षक, फोरेंसिक टीम ने जांच की। प्रेमी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर रही हे, परिवार के सभी सदस्य फरार हैं।

मसौली के ग्राम शहावपुर निवासी संदीप यादव रिलायंस कंपनी में बायो सीएनजी इंजीनियर है। तैनाती मध्य प्रदेश के जबलपुर में कार्यरत है। संदीप डेढ़ वर्ष पूर्व शादी डॉट कॉम से गोरखपुर के संगम चौराहा की 30 वर्षीय ममता यादव पुत्री राजकिशोर से प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई थी।

पारिवारिक दबाव के चलते संदीप की चार मई को दौकलपुर से एक युवती से शादी हो गई, जिसका गौना अभी नहीं आया था। ममता की शादी 26 जुलाई को हो चुकी है, परंतु एक-दूसरे की दिल्लगी थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की के दबाव में संदीप ने एक सप्ताह पूर्व छुट्टी लेकर घर आया था।

सोमवार की रात प्रेमिका ममता गोरखपुर से शहावपुर से घर आ गई, जिसको लेकर घर में माता-पिता और चारों बहनों ने विरोध किया। माहौल को देखते हुए संदीप ने ममता को वापस भेजने के आश्वासन पर मामला शांत हो गया। सभी लोग सो गए।

मंगलवार की सुबह संदीप विस्तर से उठकर शौच के लिए घर से बाहर गया और जब वापस आया तो उसके बिस्तर पर ममता के न मिलने पर घर के बाहर आग के पास बैठी मां से पूछा तो जवाब न मिलने से फिर घर में देखने के लिए गया तो एक कमरे में ताला लगा हुआ था, जिसका ताला तोड़ा, तो ममता का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। घर से पिता कमलेश, माता संतोष कुमारी, बहन सुधा, निधि, मीरा और कंचन मौजूद नहीं थी।

संदीप ने घटना की सूचना पीआरवी को दी, जिसके बाद मसौली थाना प्रभारी अमित प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ, पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय, क्षेत्राधिकारी रामनगर, एडिशनल एसपी, फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। संदीप से पुलिस पूछताछ शुरू कर दिया है।