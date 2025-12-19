बाराबंकी में सद्भाव मंडप में बेटियों की होंगी शादियां, 2.33 लाख की लागत से होगा निर्माण
बाराबंकी में बेटियों की शादी के लिए सद्भाव मंडप का निर्माण किया जाएगा। 2.33 लाख की लागत से बनने वाले इस मंडप का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देन
संवाद सूत्र, दरियाबाद (बाराबंकी)। मैरिज लॉन से बेहतर अब राजकीय सांस्कृतिक सद्भाव मंडप बनाए जाएंगे। फतेहपुर और दरियाबाद दो ब्लाक चिह्नित किए गए हैं। एक मंडप में सवा दो बीघे के रकबे में सद्भाव मंडप निर्माण दो करोड़ 33 लाख की लागत से होगा।
दरियाबाद के मथुरानगर में शादी विवाह के लिए सरकारी सार्वजनिक भवन नहीं है। शादी विवाह आदि कार्यक्रम के लिए तमाम लोग बारात घर यानि मैरिज लान के लिए भिटरिया की ओर रुख करते हैं। यहां पर बरात घर के निर्माण का प्रस्ताव राज्यमंत्री सतीश शर्मा ने शासन को भिजवाया था।
इसके लिए सवा दो बीघे भूमि जमीन को राजस्व विभाग ने थाने के पीछे स्थित व रेलवे स्टेशन के निकट चयन किया है। करीब दो करोड़ 33 लाख रुपये की लागत इस पर आएगी।
इसमें दो बड़े कमरें, एक हाल, पुरुष, महिला शौचालय व स्नानागार, बाउंड्रीवाल आदि शामिल हैं। इसके अलावा फतेहपुर में भी सद्भाव मंडप बनाया जाएगा।
10 हजार रुपये होगा शुल्क
इधर कुछ वर्षों से शादी विवाह, मुंडन आदि सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन गेस्ट हाउस से करने का चलन बढ़ा है। इसमें काफी रुपये खर्च होते हैं, लेकिन सद्भाव मंडप बनने के बाद इसका किराया मात्र 10 हजार रुपये होगा। शुल्क अदा कर लोग गेस्ट हाउस बुक कर सकेंगे।
पंचायती राज विभाग की ओर से जिले में दरियाबाद और मथुरानगर में सद्भाव मंडप बनाया जाएगा। जमीन चिह्नित कराई जा रही है। जल्द ही निर्माण शुरू कराया जाएगा। -नीतेश भोंडेले, जिला पंचायत राज अधिकारी।
