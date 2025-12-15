बाराबंकी में सड़क हादसों ने ली दो की जान, घायलों में तीन की हालत गंभीर

जागरण टीम, बाराबंकी। सड़क हादसों में नर्सिंग के छात्र सहित दो लोगों की मौत हो गई। जबकि चार लोग घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। एक बाइक सवार ट्रक में फंसकर दूर तक घिसटता चला गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

फतेहपुर के तिलहरन के सत्यम वर्मा मेयो मेडिकल कालेज में नर्सिंग का कोर्स कर रहे थे। सोमवार दोपहर वह बाइक से कालेज जा रहे थे। कोतवाली नगर के ढकौली में पेट्रोल पंप के पास सड़क पटरी पर अनियंत्रित होकर गिर गए। पीछे से आ रहा ट्रक उनको रौंदते हुए निकल गया, मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया है।

बिंदौरा में बदोसराय के रुद्रपुर निवासी राहुल वर्मा ने 15 दिन पूर्व नया ट्रैक्टर लिया था, जिसे ग्राम सहादतगंज निवासी निर्मल चलाते हैं। निर्मल सहादतगंज निवासी चक्रधर मिश्रा व एक अन्य व्यक्ति के साथ पुलिस चौकी के सामने पुलिया पर बैठकर शराब पिया और इसके बाद निर्मल ट्रैक्टर लेकर चल दिया।

रामलीला व क़र्बला जाने वाले रास्ते के निकट स्थित गहरे नाले में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पर बैठा चक्रधर मिश्रा की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत हो गई। मौके से चालक निर्मल व एक अन्य व्यक्ति मौके से भाग गये। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर के नीचे दबे चक्रधर मिश्रा के शव को निकाला।

जैदपुर में मूर्तजीपुर निवासी जीशान व मोनू अपने मित्र अभिजीत के साथ बाइक से सोमवार शाम सफदरगंज चौराहा से लौट रहे थे। जैदपुर में स्थित अब्बास मील के पास सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बाइक ट्रैक्टर में टकरा गई और तीनों घायल हो गए।

अभिजीत व जीशान के सिर में चोट से हालत गंभीर है। सीएचसी जैदपुर से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एसएचओ जैदपुर संतोष सिंह ने बताया कि दोनों की हालत नाजुक है। ट्रक से घिसटता गया बाइक सवार गंभीर फतेहपुर में मोहम्मदपुर खाला के लकौड़ा निवासी सूर्य प्रताप सिंह बाराबंकी में नौकरी करते हैं। रविवार देर रात वह बाइक से घर लौट रहे थे, तभी पटेलनगर चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी, वह कुछ दूर तक घिसटते चले गये।