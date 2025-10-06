Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चोरी की घटनाओं से लोगों की उड़ रही नींद, पुलिस को नहीं मिल रहा कोई सुराग

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:20 PM (IST)

    बाराबंकी के दरियाबाद में चोरियों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं। पिछले पांच महीनों में सात बड़ी चोरियाँ हुईं जिनमें से पुलिस अभी तक कई मामलों को सुलझाने में विफल रही है। कुछ प्रमुख चोरियों में कटरा रोशनलाल बरहुआ और रोहिलानगर शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि वे मामलों की जाँच कर रहे हैं और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    चोरी की वारदातों का सुराग तक नहीं लगा सकी पुलिस।

    संवाद सूत्र, दरियाबाद (बाराबंकी)। चोरियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पुलिस सक्रियता के दावे कर रही है, लेकिन घटनाएं पोल खोल रही हैं। पांच माह में सात बड़ी चोरी की वारदातों में से पांच मामलों का राजफाश करना तो दूर सुराग तक पुलिस नहीं लगा सकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो अक्टूबर को कटरा रोशनलाल निवासी मसीहा के घर में छत के रास्ते चोर घुसे। गृहस्वामी जग गया और उसने रोकने की कोशिश की। मुंह दबाकर सीने पर हमला कर दिया। पुलिस ने दो अज्ञात पर मुकदमा लिखा।

    24 सितंबर को दरियाबाद के बरहुआ के अफसर जहां के घर रात में चोरी की वारदात प्रकाश में आई। गृह स्वामिनी ने पीआरवी को सूचना दी। बताया कि 15 हजार नकदी समेत जेवरात चोरी हो गए।

    22 सितंबर को रोहिलानगर चौराहे पर सूर्य प्रकाश सोनी के घर में चोरी हुई। चार लाख रुपये की नकदी, दो से ढाई किलो चांदी, 30-40 ग्राम सोने के जेवरात चोर उठा ले गए। 11 अगस्त को विश्रामपुरवा निवासी लक्ष्मी देवी के यहां चोरी हुई।

    पति सऊदी में है, बड़ा बेटा मुंबई में काम करता है। दो बच्चों के साथ वह घर में ताला बंद कर मायके गई थी। घर लौटी तो देखा कमरे में रखे जेवरात व 10 हजार रुपये गायब हैं।

    11 मई को मथुरानगर में सेंट्रल बैंक के पीछे मुहल्ले में रहने वाले राजकुमार सोनी के यहां चोरी हुई। शादी के लिए रखे 40 हजार नकदी सहित लाखों के जेवरात चोरी हो गए।

    चोरी की वारदातों में मुकदमा लिख जांच की जा रही है। अंबरपुरवा, बिगहिया की चोरी का राजफाश कर चोर जेल भेजे गए हैं। मोबाइल चोरी मामले में कार्रवाई हुई है। अन्य वारदातों पर पुलिस काम कर रही है। -मनोज सोनकर, प्रभारी निरीक्षक दरियाबाद कोतवाली।