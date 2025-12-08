क्रय केंद्र नवीन मंडी में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने की छापेमारी, पकड़ी गईं धान से भरीं 28 अवैध ट्रॉलियां

संवाद सूत्र, बाराबंकी। किसान कम और बिचाैलियों की धान से भरी ट्रॉलियां अधिक नवीन मंडी बाराबंकी में लगी थी। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में टीम गठित कर छापा डलवाया। क्रय केंद्रों पर 28 ट्रॉलियां पकड़ी गईं, जिसमें 26 लावारिश और दो ट्रालियों का बिचौलिया पकड़ा गया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में 104 क्रय केंद्र धान के संचालित हैं। केंद्रों पर धान से लदी ट्रॉलियां भीड़ बढ़ा रही हैं, छोटे-मंझोले किसान भटक रहे हैं। लगातार आ रहीं शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेकशील यादव और जिला विपणन अधिकारी राजीव कुलश्रेष्ठ, पुलिस नवीन मंडी में स्थापित छह क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण करवाया।

छापेमारी के दौरान एक-एक किसान का सत्यापन किया गया। इसमें 26 धान से भरीं ट्रॉलियां लावारिश और दो ट्रॉलियां और मिलीं, जिनका एक बिचौलिया मौजूद था। कुरौली निवासी प्रवीण कुमार को पकड़ कर पुलिस के सिपुर्द कर दिया। यह दो ट्रालियों में धान लेकर आया था, खतौनी भिटरिया के एक किसान का लगा रखा था, जिसकी दूरी कुरौली से भिटरिया की लगभग 40 किलो मीटर है। पुलिस के कब्जे में दोनों ट्रॉलियां करा दी गई हैं। मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

इससे पहले टीम ने सफदरगंज मंडी क्रय केंद्र का निरीक्षण किया था, यहां नौ धान से भरीं ट्रॉलियां पकड़ी गई थीं। यह धान बिचौलियों के होते हैं, जो किसानों के बीच में खड़ा कर तौल करा देते हैं। इस धांधली में केंद्र के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं।