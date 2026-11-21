संवाद सूत्र, जागरण, हैदरगढ़ ग्रामीण (बाराबंकी)। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसे में एंबुलेंस सवार पांच लोगों की मौत हो गई। लखनऊ से गाजीपुर जा रही एंबुलेंस 53.3वें किलोमीटर पर पहले से खड़ी पिकअप में पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि एंबुलेंस में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

112 कंट्रोल रूम को एक राहगीर ने यह भीषण हादसे का नजारा देख कर करीब साढ़े छह बजे सूचना दी। बताया कि एंबुलेंस लखनऊ से गाजीपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान सुबेहा के गेरावां गांव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 53.3वें किलोमीटर पर खड़ी पिकअप वहां में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।