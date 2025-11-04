Language
    सीएम योगी आदित्यनाथ को क‍िसने दी गोली मारने की धमकी? मोबाइल ट्रेस कर युवक तक पहुंची पुल‍िस

    By Anand Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:44 PM (IST)

    यूपी 112 पर फोन कर मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी देने वाले युवक की पहचान हो गई है। मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया तो आरोपी की पहचान प्रयागराज सोरांवा निवासी मनीष के रूप में हुई है। कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस टीम आरोपित तक पहुंच गई है।

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। यूपी 112 पर फोन कर मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी देने वाले युवक की पहचान हो गई है। मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया तो आरोपी की पहचान प्रयागराज सोरांवा निवासी मनीष के रूप में हुई है। कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस टीम आरोपित तक पहुंच गई है।

    दो नवंबर की रात यूपी-112 की पीआरवी-5049 टीम ने चौकी प्रभारी मोहम्मदपुर उपनिरीक्षक सुदर्शन सिंह को सूचना दी कि मनीष दुबे नामक व्यक्ति ने अपने मोबाइल नंबर से फोन कर मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी दी है।

    पुलिस ने मोबाइल नंबर की जांच कर आरोपित की पहचान प्रयागराज के सोरांव निवासी मनीष दूबे के रूप में की। पीआरवी कर्मियों ने आरोपी से दो बार संपर्क करने का प्रयास किया। पहली बार उसने अपनी लोकेशन चारबाग, लखनऊ बताई, दूसरी बार प्रयागराज। फिर उसने फोन बंद कर लिया। उपनिरीक्षक सुदर्शन सिंह ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उपनिरिक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह को विवेचना सौंपी गई है।