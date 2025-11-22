Language
    PM मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर 23 नवंबर की शाम से रहेगा डायवर्जन, 24 घंटे होगी वाहनों की चेकिंग

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:18 PM (IST)

    प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 23 नवंबर की शाम से शहर में डायवर्जन लागू रहेगा और 24 घंटे वाहनों की चेकिंग की जाएगी। शहर में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और पुलिस बल तैनात किया गया है। भारी वाहनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

    PM मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर 23 नवंबर से रहेगा डायवर्जन।

    संवाद सूत्र, रामसनेहीघाट (बाराबंकी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। मार्ग परिवर्तन भले ही 23 नवंबर की शाम से होना है, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और हाईवे पर यातायात व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जा रही है। अयोध्या सीमा पर लगाए गए बैरियर पर 24 घंटे चेकिंग शुरू कर दी गई है।

    अयोध्या के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तैयारियां तेज हैं। 23 नवंबर से यातायात डाइवर्जन प्रभावी होने के बाद भारी वाहनों पर प्रतिबंध लग जाएगा।

    इसके अलावा, आयोध्या में भीड़ बढ़ने की दशा में छोटे वाहनों को भी रोका जा सकता है, जिससे बाराबंकी पुलिस पर यातायात का भारी बोझ रहेगा। इसके साथ ही सड़क किनारे ढाबों और दुकानों के पास अनावश्यक खड़े वाहनों पर भी पुलिस की नजर रहेगी।

    संदिग्ध लोगों की चेकिंग और होटल आदि पर 72 घंटे पहले से सघन अभियान शुरू हो जाएगा। किसी भी वाहन को सड़क किनारे रुकने की अनुमति नहीं होगी। जिसको लेकर उपजिलाधिकारी अनुराग सिंह और सी ओ जटाशंकर मिश्र ने स्थान का निरीक्षण किया।

    पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि 23 नवंबर से डायवर्जन शुरू हो जाएगा। वाहन, संदिग्धों की चेकिंग के साथ होटल आदि पर टीमें सघन जांच पड़ताल के साथ सतर्कत रहेंगी। अयोध्या सीमा पर लगाए गए बैरियर पर 24 घंटे चेकिंग रहेगी।