PM मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर 23 नवंबर की शाम से रहेगा डायवर्जन, 24 घंटे होगी वाहनों की चेकिंग

संवाद सूत्र, रामसनेहीघाट (बाराबंकी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। मार्ग परिवर्तन भले ही 23 नवंबर की शाम से होना है, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और हाईवे पर यातायात व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जा रही है। अयोध्या सीमा पर लगाए गए बैरियर पर 24 घंटे चेकिंग शुरू कर दी गई है।

अयोध्या के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तैयारियां तेज हैं। 23 नवंबर से यातायात डाइवर्जन प्रभावी होने के बाद भारी वाहनों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके अलावा, आयोध्या में भीड़ बढ़ने की दशा में छोटे वाहनों को भी रोका जा सकता है, जिससे बाराबंकी पुलिस पर यातायात का भारी बोझ रहेगा। इसके साथ ही सड़क किनारे ढाबों और दुकानों के पास अनावश्यक खड़े वाहनों पर भी पुलिस की नजर रहेगी।

संदिग्ध लोगों की चेकिंग और होटल आदि पर 72 घंटे पहले से सघन अभियान शुरू हो जाएगा। किसी भी वाहन को सड़क किनारे रुकने की अनुमति नहीं होगी। जिसको लेकर उपजिलाधिकारी अनुराग सिंह और सी ओ जटाशंकर मिश्र ने स्थान का निरीक्षण किया।