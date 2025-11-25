यूपी के इन तीन जिलों में लंबित मामलों की सुनवाई करेगी याचिका समिति, अयोध्या भी है शामिल
बाराबंकी, अयोध्या और सुलतानपुर जिलों में लंबित मामलों की सुनवाई याचिका समिति करेगी। समिति के सभापति अशोक अग्रवाल के नेतृत्व में टीम बाराबंकी में 27 मामलों की सुनवाई करेगी। इसके बाद समिति अयोध्या और सुलतानपुर में भी लंबित मामलों की सुनवाई करेगी। विभिन्न विभागों से जुड़े प्रकरणों पर समिति निर्णय लेगी।
जागरण संवाददाता, बाराबंकी। अयोध्या, बाराबंकी और सुलतानपुर जिलों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई याचिका समिति करेगी। अनुसचिव ने बाराबंकी, अयोध्या और सुलतानपुर में सुनवाई होने को लेकर प्लान जारी कर दिया है।
बाराबंकी में बुधवार को समिति सभापति अशोक अग्रवाल के नेतृत्व में आएगी। पंचायती राज, नगर विकास, सिंचाई, परिवहन, बिजली, लोक निर्माण, ग्राम्य विकास विभाग शामिल हैं।
बुधवार को याचिका समिति में सभापति अशोक अग्रवाल, सदस्य सुरेश कुमार त्रिपाठी, मिस्बाहुद्दीन, एमएलसी अवनीश कुमार सिंह, लाल बिहारी यादव, अंगद सिंह, उमेश द्विवेदी, अनूप गुप्ता, डा. आकाश अग्रवाल, राम चंद्र प्रधान, आनंद भदौरिया, वीरेंद्र चौहान होंगे।
सबसे पहले यह बुधवार को बाराबंकी में लंबित प्रकरणों की सुनवाई करने के बाद 26 नवंबर को वंदे भारत से समिति अयोध्या रवाना हो जाएगी। यहां रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार की सुबह अंबेडकरनगर व अयोध्या मामलों की सुनवाई करेंगे। शुक्रवार को सुलतानपुर में टीम अमेठी और सुलतानपुर के प्रकरण की सुनवाई करेंगे।
सिरौलीगाैसपुर के बिरौली में नाली निर्माण, कोटवाधाम में गिरदपुर मार्ग की मरम्मत, त्रिलोकपुर में सीसी मार्ग, बंकी के बरौली रजबहा पर पुलिया निर्माण, त्रिवेदीगंज में बरातघर बनाने, बंकी के बंदीपुरवा तक 400 मीटर मार्ग का चौड़ीकरण, नगर पालिका परिषद के शांतिपुरम में नाली और इंटरलाकिंग निर्माण, फतेहपुर के वाजिदपुर में राजकीय ट्यूबवेल लगाने जैसे तमाम प्रकरण लंबित हैं।
परिवहन विभाग से सुबेहा में बस स्टाप, सिरौलीगौसपुर के सेलहपुर में बिजलीकरण, गेरावां में दिव्यांग विद्यालय बनाए जाने और बाबा मानदास कुटी तक सीसी रोड न बनाए जाने पर समिति अधिकारियों से बात करेंगे। जिले के 27 प्रकरण है, जिन पर समिति निर्णय लेगी और अधिकारियों पर कार्रवाई भी तय हो सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।