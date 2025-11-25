यूपी के इन तीन जिलों में लंबित मामलों की सुनवाई करेगी याचिका समिति, अयोध्या भी है शामिल

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। अयोध्या, बाराबंकी और सुलतानपुर जिलों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई याचिका समिति करेगी। अनुसचिव ने बाराबंकी, अयोध्या और सुलतानपुर में सुनवाई होने को लेकर प्लान जारी कर दिया है।

बाराबंकी में बुधवार को समिति सभापति अशोक अग्रवाल के नेतृत्व में आएगी। पंचायती राज, नगर विकास, सिंचाई, परिवहन, बिजली, लोक निर्माण, ग्राम्य विकास विभाग शामिल हैं।

बुधवार को याचिका समिति में सभापति अशोक अग्रवाल, सदस्य सुरेश कुमार त्रिपाठी, मिस्बाहुद्दीन, एमएलसी अवनीश कुमार सिंह, लाल बिहारी यादव, अंगद सिंह, उमेश द्विवेदी, अनूप गुप्ता, डा. आकाश अग्रवाल, राम चंद्र प्रधान, आनंद भदौरिया, वीरेंद्र चौहान होंगे।

सबसे पहले यह बुधवार को बाराबंकी में लंबित प्रकरणों की सुनवाई करने के बाद 26 नवंबर को वंदे भारत से समिति अयोध्या रवाना हो जाएगी। यहां रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार की सुबह अंबेडकरनगर व अयोध्या मामलों की सुनवाई करेंगे। शुक्रवार को सुलतानपुर में टीम अमेठी और सुलतानपुर के प्रकरण की सुनवाई करेंगे।