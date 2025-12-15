Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'अब पर्ची से बनने लगे पदाधिकारी', इमरान प्रतापगढ़ी ने UP BJP अध्यक्ष की नियुक्ति पर उठाए सवाल

    By Prahlad Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:12 PM (IST)

    राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने बाराबंकी में भाजपा संगठन और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब पर्ची से अध्यक्ष और पदाधिकारी बन रहे हैं। उन्ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। राज्यसभा सदस्य और ख्यातिलब्ध शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा संगठन और सरकार पर तंज कसे। कहा कि पर्ची से अब अध्यक्ष व पदाधिकारी बन रहे हैं। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समय सीमा बढ़ाने पर जोर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजकीय इंटर कालेज के आडिटोरियम में साझी विरासत के मुशायरे में रविवार की रात शामिल होने पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पत्रकारों से बातचीत में सावरकर के योगदान पर सवाल उठाए।

    कहा कि आज तक उनके (सावरकर के) किसी ठोस योगदान को पहचान नहीं मिली। इतिहास का मूल्यांकन राजनीतिक दृष्टिकोण के बजाय तथ्यों के आधार पर होना चाहिए।

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नियुक्ति पर कहा कि अब पर्ची से प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ी ने विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समय-सीमा बढ़ाए जाने को आवश्यक बताया।

    कहा कि कांग्रेस एसआइआर के मुद्दे को लगातार उठा रही है और जब तक प्रत्येक मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं हो जाता, तब तक समय-सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। मंच से इमरान प्रतापगढ़ी ने भाईचारे की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि साहित्य और शायरी समाज को जोड़ने का काम करती है।