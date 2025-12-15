बाराबंकी में अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार मां-पुत्र की दर्दनाक मौत, पत्नी का हालत गंभीर

संवादसूत्र, मसौली (बाराबंकी)। लखनऊ-गोंडा हाईवे पर सोमवार भोर अज्ञात वाहन सामने से आ रही कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार मां-पुत्र की मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हाे गईं। जिनको लखनऊ रेफर किया गया है। मृतक पत्नी के साथ मां की दवा लेने लखनऊ जा रहे थे। सभी श्रावस्ती जिला के निवासी है।

श्रावस्ती के गिलौला सुविखा निवासी संतोष नाथ मिश्रा उर्फ बैद्यू गिलौला ब्लाक के बीआरसी कार्यालय में सहायक पद पर कार्यरत थे। उनकी 75 वर्षीय मां शांति देवी की तबीयत खराब होने पर संतोष सोमवार सुबह करीब तीन बजे कार से मां और पत्नी संतोष कुमारी को लेकर लखनऊ डॉक्टर के यहां जा रहे थे।

मसौली में गोंडा-लखनऊ हाईवे पर समीर इंटरनेशनल स्कूल के समीप सोमवार सुबह करीब 05:20 बजे सामने से अज्ञात वाहन टक्कर मारते हुए निकल गया। कार चला रहे संतोष क्षतिग्रस्त कार में फंस गए, पुलिस और ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड व भारी पुलिस बल पहुंच गया।