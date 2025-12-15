Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाराबंकी में अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार मां-पुत्र की दर्दनाक मौत, पत्नी का हालत गंभीर

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:50 PM (IST)

    बाराबंकी में एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस मामल ...और पढ़ें

    Hero Image

    अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार मां-पुत्र की दर्दनाक मौत।

    संवादसूत्र, मसौली (बाराबंकी)। लखनऊ-गोंडा हाईवे पर सोमवार भोर अज्ञात वाहन सामने से आ रही कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार मां-पुत्र की मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हाे गईं। जिनको लखनऊ रेफर किया गया है। मृतक पत्नी के साथ मां की दवा लेने लखनऊ जा रहे थे। सभी श्रावस्ती जिला के निवासी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रावस्ती के गिलौला सुविखा निवासी संतोष नाथ मिश्रा उर्फ बैद्यू गिलौला ब्लाक के बीआरसी कार्यालय में सहायक पद पर कार्यरत थे। उनकी 75 वर्षीय मां शांति देवी की तबीयत खराब होने पर संतोष सोमवार सुबह करीब तीन बजे कार से मां और पत्नी संतोष कुमारी को लेकर लखनऊ डॉक्टर के यहां जा रहे थे।

    मसौली में गोंडा-लखनऊ हाईवे पर समीर इंटरनेशनल स्कूल के समीप सोमवार सुबह करीब 05:20 बजे सामने से अज्ञात वाहन टक्कर मारते हुए निकल गया। कार चला रहे संतोष क्षतिग्रस्त कार में फंस गए, पुलिस और ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड व भारी पुलिस बल पहुंच गया।

    जिला अस्पताल में संतोष व उनकी मां शांति देवी को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पत्नी संतोष कुमारी को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया, जिनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    मृतक के चाचा राम विजय ने बताया कि इलाज के लिए संतोष पीजीआई में दिखाने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। मृतक का 22 वर्षीय पुत्र संकेत नाथ मिश्रा व 19 वर्षीय पुत्री आंशी मिश्रा है।

    बताया जा रहा डंपर

    जिस वाहन से हादसा हुआ है उसका पता नहीं चल सका है, लेकिन स्थानीय लोग यह हादसा डंपर से होना बता रहे हैं। घटना स्थल के करीब स्थित एक विद्यालय के सीसी फुटेज से पुलिस वाहन का पता लगाने का प्रयास कर रही है। हादसे के समय चालक व उनके पीछे मां बैठी थी जबकि मां के बगल में पत्नी थी।