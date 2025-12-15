Language
    कोडीन युक्त सीरप के अवैध कारोबार में लखनऊ के व्यापारी पर मुकदमा, 5 दिसंबर को फर्म पर पड़ा था छापा

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:42 PM (IST)

    बाराबंकी में कोडीन युक्त सीरप के अवैध कारोबार के मामले में लखनऊ के एक व्यापारी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई 5 दिसंबर को एक फर्म पर छापे के ...और पढ़ें

    कोडिन युक्त सीरप के अवैध कारोबार में लखनऊ के व्यापारी पर मुकदमा।

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। कोडीनयुक्त कफ सीरप का अवैध कारोबार में लखनऊ के एक दवा व्यापारी पर औषधि निरीक्षक ने मुकदमा दर्ज कराया है। विभागीय जांच में 14 लाख 17 हजार 500 रुपये कीमत की कफ सीरप खरीदने और बेचने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आरोपित कारोबारी को हिरासत में ले लिया है।

    औषधि निरीक्षक रजिया बानो ने पांच दिसंबर 2025 को फर्म पर छापा मारा था, जहां फर्म मालिक अरविंद सिंह ने औषधियों क्रय का विवरण दिया। जिसमें कोडीनयुक्त कफ सीरप का कोई भी विक्रय अभिलेख फर्म पर नहीं मिला, तो क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।

    आठ दिसंबर को नोटिस देकर तीन दिन में अभिलेख प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। नौ दिसंबर को फर्म ने स्टाक रजिस्टर के आधार पर गाजियाबाद की फर्म एश्ले फार्मामेटक के तीन बिल दिए, जिसके अनुसार 100 एमएल वाली 8100 शीशी कोडीनयुक्त कफ सीरप की खरीद की गयी थी, जिसकी कीमत 14 लाख 17 हजार 500 रुपये थी।

    लखनऊ के हजरतगंज निवासी दवा व्यापारी अरविंद सिंह ने जो स्टाक रजिस्टर दिया, उसमें औषधियों के लेन-देन का बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया गया। मिले अभिलेखों के तहत औषधि निरीक्षक ने चार अन्य विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जहां से वह सीरप क्रय किये जाने से इन्कार कर दिया गया।

    नशे के रूप में प्रयोग होने वाली इस सीरप को अधिक मुनाफा कमाने के लिए खुले बाजार में अवैध कारोबार के साथ लाइसेंस की आड में अवैध विक्रय व क्रय किए जाने का आरोप है।

    औषधि निरीक्षक रजिया बानो ने 15 दिसंबर को कोतवाली नगर में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि व्यापारी अरविंद सिंह का कहना है कि उसने आनलाइन भुगतान कर सीरप खरीदा और बिल पर ही बिक्री की है।

    पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि करीब 15 दिन से मामले में जांच चल रही थी। व्यापारी स्टाक का विवरण नहीं दे सके। औषधि निरीक्षक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराकर व्यापारी से पूछताछ की जा रही है।

    विभागीय ग्रुप से हुई जानकारी

    गाजियाबाद के औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा ने विभागीय वाट्सअप ग्रुप पर जानकारी दी कि कोतवाली नगर के मुंशीगंज में स्थित वासुदेव प्लाजा में मेसर्स अर्चना फार्मा पर कोडीनयुक्त औषधि (रेक्सेली टी कफ सिरप) की अवैध खरीद, स्टाक और विक्रय की सूचना दी थी। जिसके बाद औषधि निरीक्षक ने कार्रवाई शुरू की।