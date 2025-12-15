कोडीन युक्त सीरप के अवैध कारोबार में लखनऊ के व्यापारी पर मुकदमा, 5 दिसंबर को फर्म पर पड़ा था छापा

संवाद सूत्र, बाराबंकी। कोडीनयुक्त कफ सीरप का अवैध कारोबार में लखनऊ के एक दवा व्यापारी पर औषधि निरीक्षक ने मुकदमा दर्ज कराया है। विभागीय जांच में 14 लाख 17 हजार 500 रुपये कीमत की कफ सीरप खरीदने और बेचने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आरोपित कारोबारी को हिरासत में ले लिया है।

औषधि निरीक्षक रजिया बानो ने पांच दिसंबर 2025 को फर्म पर छापा मारा था, जहां फर्म मालिक अरविंद सिंह ने औषधियों क्रय का विवरण दिया। जिसमें कोडीनयुक्त कफ सीरप का कोई भी विक्रय अभिलेख फर्म पर नहीं मिला, तो क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।

आठ दिसंबर को नोटिस देकर तीन दिन में अभिलेख प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। नौ दिसंबर को फर्म ने स्टाक रजिस्टर के आधार पर गाजियाबाद की फर्म एश्ले फार्मामेटक के तीन बिल दिए, जिसके अनुसार 100 एमएल वाली 8100 शीशी कोडीनयुक्त कफ सीरप की खरीद की गयी थी, जिसकी कीमत 14 लाख 17 हजार 500 रुपये थी।

लखनऊ के हजरतगंज निवासी दवा व्यापारी अरविंद सिंह ने जो स्टाक रजिस्टर दिया, उसमें औषधियों के लेन-देन का बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया गया। मिले अभिलेखों के तहत औषधि निरीक्षक ने चार अन्य विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जहां से वह सीरप क्रय किये जाने से इन्कार कर दिया गया।