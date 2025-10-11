लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर कार और स्कूटी के बीच टक्कर, चपेट में आने से बीसीए छात्र की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, बाराबंकी। लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार छात्र को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर छात्र की मौके पर मौत हो गई। छात्र बीबीडी में बीसीए का छात्र था। वहीं, निजी अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई।

कोतवाली नगर के मुहल्ला गुलरिया गार्दा निवासी 21 वर्षीय प्रभाकर निगम अपनी मां दीप माला के साथ ननिहाल में रहते थे। प्रभाकर बीबीडी में बीसीए का छात्र था। शनिवार को वह स्कूटी से कालेज जा रहे थे।

लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर मोहम्मदपुर पुलिस चौकी के ठीक सामने एक तेज रफ्तार कार प्रभाकर की स्कूटी में पीछे से टक्कर मारते हुए निकल गई। हादसे में गंभीर छात्र की सिर में लगी चोट से मौके पर मौत हो गई।

अचानक हुई घटना में मौत की सूचना मिलते ही परिवारजन में मातम छा गया। वहीं, अयोध्या के मवई करौंदी निवासी 65 वर्षीय शत्रोहन सात अक्टूबर को साइकिल से न्योरा रोड पर तिवारी पुरवा चौराहा पर गए थे।

जहां अज्ञात बाइक सवार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल शत्रोहन को रामसनेहीघाट में निजी अस्पताल से रेफर कर दिया गया। जिसके बाद परिवारजन ने घायल वृद्ध को हिंद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शुक्रवार की शाम मौत हो गई।