    लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर कार और स्कूटी के बीच टक्कर, चपेट में आने से बीसीए छात्र की दर्दनाक मौत

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:36 PM (IST)

    लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर एक दुखद घटना में, एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे बीसीए के एक छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कार की टक्कर से स्कूटी सवार बीसीए छात्र की मौत।

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार छात्र को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर छात्र की मौके पर मौत हो गई। छात्र बीबीडी में बीसीए का छात्र था। वहीं, निजी अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई।

    कोतवाली नगर के मुहल्ला गुलरिया गार्दा निवासी 21 वर्षीय प्रभाकर निगम अपनी मां दीप माला के साथ ननिहाल में रहते थे। प्रभाकर बीबीडी में बीसीए का छात्र था। शनिवार को वह स्कूटी से कालेज जा रहे थे।

    लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर मोहम्मदपुर पुलिस चौकी के ठीक सामने एक तेज रफ्तार कार प्रभाकर की स्कूटी में पीछे से टक्कर मारते हुए निकल गई। हादसे में गंभीर छात्र की सिर में लगी चोट से मौके पर मौत हो गई।

    अचानक हुई घटना में मौत की सूचना मिलते ही परिवारजन में मातम छा गया। वहीं, अयोध्या के मवई करौंदी निवासी 65 वर्षीय शत्रोहन सात अक्टूबर को साइकिल से न्योरा रोड पर तिवारी पुरवा चौराहा पर गए थे।

    जहां अज्ञात बाइक सवार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल शत्रोहन को रामसनेहीघाट में निजी अस्पताल से रेफर कर दिया गया। जिसके बाद परिवारजन ने घायल वृद्ध को हिंद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शुक्रवार की शाम मौत हो गई।

    मसौली में ग्राम चौधरीपुरवा निवासी अमरीश शनिवार को राइडर बाइक से शहावपुर से घर की ओर जा रहा था। नहर के निकट सामने से तेज रफ्तार में आ रही कार ने टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।