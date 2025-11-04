Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्वांचल वासियों के लिए सुगम होगी जगन्नाथपुरी की यात्रा, इन जिलों से होकर चलेगी साप्ताहिक ट्रेन 

    By Vikas Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:05 PM (IST)

    पूर्वांचल के लोगों के लिए खुशखबरी! रेलवे ने जगन्नाथपुरी के लिए एक साप्ताहिक ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। यह ट्रेन गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे यात्रा आसान हो जाएगी। इस पहल से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। अब पूर्वांचल के लोग कम समय में जगन्नाथपुरी की यात्रा कर सकेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    पूर्वांचल वासियों के लिए सुगम होगी जगन्नाथपुरी की यात्रा।

    वी. राजा, बाराबंकी। पूर्वोत्तर रेलवे नवंबर माह के दूसरे सप्ताह के बाद से गोमतीनगर से जगन्नाथपुरी उड़ीसा के लिए साप्ताहिक ट्रेन संचालित करेगा। बाराबंकी मुख्यालय के स्टेशन पर भी ट्रेन का स्टॉपेज होने से आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। यहां आरक्षण कराने वालों को भी लंबी लाइन नहीं लगानी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन बाराबंकी के बाद गोंडा, गोरखपुर होते हुए गंतव्य स्थान के लिए रवाना होगी। जिले से प्रति माह काफी संख्या में जगन्नाथ पुरी उड़ीसा के लिए यात्री जाते हैं। यात्री अभी तक उड़ीसा के लिए लखनऊ से ट्रेनें पकड़ते हैं। मुख्यालय के रेलवे स्टेशन पर साप्ताहिक ट्रेन के स्टापेज से यात्रियों के लिए अब जगन्नाथ पुरी का सफर आसान होगा।

    प्रतिमाह डेढ़ से दो हजार यात्री जाते हैं जगन्नाथ पुरी

    जगन्नाथ पुरी जाने वाली ट्रेन संचालित होने से जिले के यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पर वह रिजर्वेशन कराकर ट्रेन यहीं से पकड़ सकेंगे। प्रतिमाह जिले से डेढ़ से दो हजार यात्री जगन्नाथ पुरी के लिए दर्शन करने जाते हैं। यह संख्या जून, जुलाई व अगस्त माह में लगभगर 20 से 25 हजार के करीब पहुंच जाती है।

    दैनिक यात्री राजीव सिन्हा का कहना है कि सप्ताह में एक बार यह ट्रेन चलेगी। अभी तक लखनऊ से केवल नीलांचल एक्सप्रेस थी, जो आनंद विहार से चलकर लखनऊ पहुंचती थी।

    अब यह सुविधा जिले में मिलेगी। अनीता गुप्ता व उनकी पुत्री सौम्या गुप्ता का कहना है कि जिले में ट्रेन की सुविधा दिए जाने से बेहतर होगा।

    निश्चित तौर पर जगन्नाथपुरी जाने के लिए गोमतीनगर से जो ट्रेन संचालित होगी। वह खासतौर पर पूर्वांचल वासियों के लिए वहां की यात्रा के लिए सुगम होगी। जिले से काफी संख्या में यात्री जगन्नाथपुरी जाने वालों को अब आसानी होगी। -एके रायजादा, स्टेशन अधीक्षक मुख्यालय रेलवे स्टेशन बाराबंकी।