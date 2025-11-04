पूर्वांचल वासियों के लिए सुगम होगी जगन्नाथपुरी की यात्रा, इन जिलों से होकर चलेगी साप्ताहिक ट्रेन 

वी. राजा, बाराबंकी। पूर्वोत्तर रेलवे नवंबर माह के दूसरे सप्ताह के बाद से गोमतीनगर से जगन्नाथपुरी उड़ीसा के लिए साप्ताहिक ट्रेन संचालित करेगा। बाराबंकी मुख्यालय के स्टेशन पर भी ट्रेन का स्टॉपेज होने से आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। यहां आरक्षण कराने वालों को भी लंबी लाइन नहीं लगानी होगी।

यह स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन बाराबंकी के बाद गोंडा, गोरखपुर होते हुए गंतव्य स्थान के लिए रवाना होगी। जिले से प्रति माह काफी संख्या में जगन्नाथ पुरी उड़ीसा के लिए यात्री जाते हैं। यात्री अभी तक उड़ीसा के लिए लखनऊ से ट्रेनें पकड़ते हैं। मुख्यालय के रेलवे स्टेशन पर साप्ताहिक ट्रेन के स्टापेज से यात्रियों के लिए अब जगन्नाथ पुरी का सफर आसान होगा।

प्रतिमाह डेढ़ से दो हजार यात्री जाते हैं जगन्नाथ पुरी जगन्नाथ पुरी जाने वाली ट्रेन संचालित होने से जिले के यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पर वह रिजर्वेशन कराकर ट्रेन यहीं से पकड़ सकेंगे। प्रतिमाह जिले से डेढ़ से दो हजार यात्री जगन्नाथ पुरी के लिए दर्शन करने जाते हैं। यह संख्या जून, जुलाई व अगस्त माह में लगभगर 20 से 25 हजार के करीब पहुंच जाती है।