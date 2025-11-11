Language
    'बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास 232 एकड़ में बनेगा औद्योगिक कॉरिडोर', CM योगी का एलान

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:37 PM (IST)

    योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार देवा शरीफ और महादेवा का विकास कर रही है। बाराबंकी में महादेवा का विकास और लाल की हवेली को म्यूजियम बनाने का काम भी यही सरकार कर रही है। किसानों के लिए सिंथेटिक मेंथा पर 18% और प्राकृतिक मेंथा पर 5% जीएसटी कर दिया गया है। रामसनेहीघाट और हैदरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। देवा शरीफ और महादेवा का भव्य स्वरूप देने का काम डबल इंजन सरकार करने का काम कर रही है। मधुरा, विंद्रावन, बरसाना, गोवर्धन का विकास सिर्फ डबल इंजन कर रही है।

    बाराबंकी में महादेवा का विकास हो रहा है, तो बाराबंकी के लाल की हवेली को म्यूजिम बनाने का काम डबल इंजन कर रही है। बाराबंकी के अन्न दाता के लिए मेंथा किसानों को सिंथेटिक मेंथा में 18 और प्राकृतिक मेंथा में सिर्फ पांच प्रतिशत कर दिया है।

    यहां के पद्मश्री राम सरन वर्मा की मेहनत को देखता हूं, संदीप वर्मा, निमित्त सिंह, मैनुद्दीन अन्य किसानों के लिए प्ररेणा बने हैं। एफपीओ के माध्यम से किसानों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है।

    रामसनेहीघाट में 232 एकड़ में औद्योगिक कारिडोर बनाने जा रहे हैं। हैदरगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास 220 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र बनाने जा रहे हैं।

    150 वीं जयंती पर 75 जनपदों में सौ एकड़ क्षेत्रफल में लौह पुरुष औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करेगा।