'बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास 232 एकड़ में बनेगा औद्योगिक कॉरिडोर', CM योगी का एलान

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। देवा शरीफ और महादेवा का भव्य स्वरूप देने का काम डबल इंजन सरकार करने का काम कर रही है। मधुरा, विंद्रावन, बरसाना, गोवर्धन का विकास सिर्फ डबल इंजन कर रही है।

बाराबंकी में महादेवा का विकास हो रहा है, तो बाराबंकी के लाल की हवेली को म्यूजिम बनाने का काम डबल इंजन कर रही है। बाराबंकी के अन्न दाता के लिए मेंथा किसानों को सिंथेटिक मेंथा में 18 और प्राकृतिक मेंथा में सिर्फ पांच प्रतिशत कर दिया है।