    बाराबंकी में गोरखपुर-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस से अचानक निकलने लगा धुंआ, मची अफरा-तफरी

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    लोग डरकर बोगियों से उतरकर दूर खड़े हो गए

    संवाद सूत्र, जागरण, बाराबंकी : जिले में रामनगर के बुढ़वल रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज के पास गुरुवार सुबह गोरखपुर-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस जनरल कोच के पहिए से से अचानक धुंआ का उठने लगा। इससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

    सूचना पर लोको पायलट ने तत्काल ट्रेन रोक दी। जांच में मामला ब्रेक बाइंडिंग गरम हाेने के कारण धुंआ का उठने का निकला। इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली और ट्रेन को सुरक्षित आगे रवाना कर दिया गया।

    इंटरसिटी एक्सप्रेस गुरुवार सुबह नौ बजकर 15 बजे गोरखपुर से लखनऊ जा रही थी। इसी बीच बुढ़वल रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज के पास ट्रेन के पहुंचने पर अचानक ट्रेन के डी-6 जनरल कोच के पहियों से धुआं उठने लगा।

    इसकी सूचना पर तत्काल लोको पायलट ने ट्रेन की ब्रेक लगा दी। यह देखकर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। लोग डरकर बोगियों से उतरकर दूर खड़े हो गए। ट्रेन करीब 20 मिनट तक खड़ी रही।

    बुढ़वल जीआरपी प्रभारी जयंत दुबे ने बताया कि यह ब्रेक बाइंडिंग की एक सामान्य तकनीकी खराबी थी। इसमें ब्रेक शू पहियों से चिपक जाते हैं और घर्षण से धुआं उठता है। फिलहाल किसी भी जनहानि या क्षति के बिना ट्रेन को सुरक्षित रवाना कर दिया गया।