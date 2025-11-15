अयोध्या हाईवे सहित इन 10 सड़कों पर बढ़ी सतर्कता, नेशनल हाईवे पर पुलिस बल की तैनाती

संवाद सूत्र, बाराबंकी। लखनऊ-अयोध्या सहित पांच हाईवे सहित आठ सड़क मार्ग पर खाकी का पहरा बढ़ गया है। इन पर 24 घंटे मॉनीटरिंग होगी, बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए राजधानी से अयोध्या जाने वाले सभी नेशनल हाईवे पर विशेष सर्तकता बढ़ा दी गई है। इसके लिए बकायदा विशेष पुलिस दल तैनात किया गया है, जो अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाडी वार्म कैमरों से वीडियोग्राफी की प्रक्रिया भी इसमें शामिल है। वहीं, कुर्सी मार्ग पर स्थित एक विश्वविद्यालय पर भी पुलिस व खुफिया तंत्र का पहरा है।



देश हुई आतंकी घटनाओं को दृष्टिगत पूरे प्रदेश में हाई अर्लट है। इसी क्रम में पूर्वांचल और अयोध्या धाम को जोड़ने वाले हाईवे सहित कुल दस सड़कों को चिह्नित कर किया गया है। जिसकी सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया है। अभी तक हाईवे पर संबंधित थानों की सेकेंड मोबाइल मात्र पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी।

नई व्यवस्था के तहत चिन्हित थानों पर एक दारोगा व तीन हेड कांस्टेबल की विशेष दल गठित किया गया है। यह सड़क पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा वाहन को संदिग्धता के आधार पर रोकेगा और चेक करेगा। इसमें वाहन चालक ने शराब तो नहीं पी है, वाहन ओवर स्पीड तो नहीं इसकी भी जांच करेगा, इसके लिए टीम को ब्रीथ एनालाइजर सहित रफ्तार मापक यंत्र आदि भी दिया जा रहा है। दुरुस्त हुए कैमरे-एनएचएआई को निर्देश लखनऊ-अयाेध्या हाईवे पर लखनऊ सीमा से लेकर अयोध्या सीमा तक पुलिस के 22 सीसी कैमरे लगे हैं। सभी को चेक करके पूरी तरह से सक्रीय कर दिया गया है। वहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को सीसी कैमरा बढ़ाने और नियमानुसार चिन्हित स्थानों पर लाइट लगाए जाने के निर्देश दिए हैं।

हादसों पर भी अंकुश पांच वर्षों 16 सौ से अधिक लोग काल के गाल में समा चुके हैं। इस पहल से सड़क हादसों पर भी अंकुश लगेगी और लोगों के जीवन को सुरक्षित किया जा सकेगा। अपराधियों और संदिग्धों पर भी नकेल कसी जा सकेगी।

ये थाने चिह्नित कोतवाली नगर, देवा, फतेहपुर, कुर्सी, मसौली, रामनगर, सफदरजंग, हैदरगढ़, लोनीकटरा और रामसनेहीघाट थानाें को इसलिए चिन्हित किया गया है। जहां से गुजरने वाले नेशनल व सहित कुल पांच स्टेट हाईवे और जिले के प्रमुख मार्गों पर पुलिस की यह विशेष टीमें अब 24 घंटे निगरानी करेंगी।