यूपी के बाराबंकी में एक द‍िल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां बहन को प्रेमी के साथ देख भाई गुस्‍से से पागल हो गया। उसने बहन का स‍िर काटकर हत्‍या कर दी। इतना ही नहीं कटा हुआ स‍िर लेकर सड़क पर न‍िकल पड़ा। उसे देख सड़क पर मौजूद हर शख्‍स दहशत में आ गया। पुल‍िस ने युवक को रास्‍ते से ही दबोच ल‍िया।

Barabanki News: साथी पुल‍िस कर्म‍ियों को घटना बताते हुए इंस्‍पेक्‍टर

Your browser does not support the audio element.