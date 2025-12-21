नदी किनारे जंगल में धधक रही थी कच्ची शराब की भट्टी, तीन गांव में 14 स्थानों पर आबकारी टीम का छापा

संवादसूत्र, बाराबंकी। कल्याणी नदी किनारे वन विभाग के जंगल में कच्ची शराब की चलने वाली भट्टी का राजफाश हुआ है। नाव से नदी पारकर पहुंची आबकारी विभाग की टीम को देख कच्ची बना रहे लोग भाग गए। मौके पर दो क्विंटल लहन बरामद हुआ, जिसको मौके पर नष्ट करा दिया गया। टीम ने तीन गांव में कुल 14 स्थानों पर दबिश देकर दो मुकदमा दर्ज कराया है।

आबकारी आयुक्त के आदेश पर चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत जिला आबकारी अधिकारी कुलदीप दिनकर के निर्देश 21 दिसंबर को आबकारी निरीक्षक लक्ष्मीचंद्र पाल ने असंद्रा की दिलावलपुर पुलिस चौकी की टीम के साथ ग्राम बेला टिकुरी, मंझौती और अशरफपुर में छापेमारी की।

दबिश के दौरान 14 स्थानों पर छापा मारते हुए लगभग 35 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। आबकारी अधिनियम के तहत दो मुकदमे भी दर्ज कराए हैं। टीम ने देशी शराब के कुछ पौवा और 350 किलोग्राम लहन भी बरामद किया है।