नदी किनारे जंगल में धधक रही थी कच्ची शराब की भट्टी, तीन गांव में 14 स्थानों पर आबकारी टीम का छापा
बाराबंकी में नदी किनारे जंगल में कच्ची शराब की भट्ठियां धधक रही थीं। आबकारी टीम ने तीन गांवों में 14 स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान अवैध शराब बनाने और ब ...और पढ़ें
संवादसूत्र, बाराबंकी। कल्याणी नदी किनारे वन विभाग के जंगल में कच्ची शराब की चलने वाली भट्टी का राजफाश हुआ है। नाव से नदी पारकर पहुंची आबकारी विभाग की टीम को देख कच्ची बना रहे लोग भाग गए। मौके पर दो क्विंटल लहन बरामद हुआ, जिसको मौके पर नष्ट करा दिया गया। टीम ने तीन गांव में कुल 14 स्थानों पर दबिश देकर दो मुकदमा दर्ज कराया है।
आबकारी आयुक्त के आदेश पर चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत जिला आबकारी अधिकारी कुलदीप दिनकर के निर्देश 21 दिसंबर को आबकारी निरीक्षक लक्ष्मीचंद्र पाल ने असंद्रा की दिलावलपुर पुलिस चौकी की टीम के साथ ग्राम बेला टिकुरी, मंझौती और अशरफपुर में छापेमारी की।
दबिश के दौरान 14 स्थानों पर छापा मारते हुए लगभग 35 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। आबकारी अधिनियम के तहत दो मुकदमे भी दर्ज कराए हैं। टीम ने देशी शराब के कुछ पौवा और 350 किलोग्राम लहन भी बरामद किया है।
आबकारी विभाग की टीम मंझौती गांव के दूसरे छोर पर कल्याणी नदी किनारे स्थित वन विभाग के जंगल में नाव से नदी पार कर पहुंची। जहां टीम को देखते ही वहां शराब बना रहे लोग भाग गए।
मौके पर बुझी हुई भट्टी और करीब दो क्विंटल लहन बरामद हुआ। वहीं जहांगीराबाद पुलिस ने भयारा निवासी गाजी हसन को गिरफ्तार कर दस लीटर कच्ची शराब बरामद कर मुकदमा लिखा है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि दबिश के साथ दिलावलपुर स्थित देशी शराब व कंपोजिट दुकान का औचक निरीक्षण भी लिया गया।
वहीं दबिश के दौरान तीनों गावं में ग्रामीणों को अवैध शराब के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताते हुए जागरूक किया और आसपास अवैध शराब के निर्माण बिक्री, परिवहन के गतिविधियों की संचालन होने की सूचना देने की अपील भी की गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।