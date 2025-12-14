तीन तलाक देकर बच्चों संग पत्नी को घर से निकाला, दूसरा निकाह करने का धमकी दे रहा पति
बाराबंकी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया और बच्चों को भी छीन लिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति अब दूसरा निकाह क ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बाराबंकी। दो लाख रुपये और बाइक की मांग पूरी न होने पर पति ने तीन तलाक दे दिया और दो बच्चों सहित उसको घर से निकाल दिया। पति अब दूसरा निकाह करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर पति व ससुरालीजन पर मुकदमा दर्ज कराया है।
कोतवाली नगर के बेगमगंज सराय निवासी रुखसार का निकाह 26 अप्रैल 2019 को लखनऊ के दुबग्गा निवासी असलम से हुआ था।
निकाह में दिए गए उपहार से रुखसार के पति असलम, देवर इमरान उर्फ इम्मू, मो. ससुर हारुन उर्फ वकील व सास रजिया उर्फ बेबी संतुष्ट नहीं थे और दहेज में बाइक व ढाई लाख रुपये नगद व जेवरात की मांग करते थे। असमर्थता व्यक्त करने पर ससुरालीजन उससे गाली गलौज व मारपीट करने लगे। कई दिनों तक भूखा कमरे में बंद करके प्रताड़ित किया गया।
इसी सबके बीच रुखसार ने एक पुत्री आयशा व पुत्र अबुतालिब पैदा हुए। ससुरालीजन की प्रताड़ना लगातार जारी रही। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण 12 जुलाई 2025 की सुबह ताने देते हुए बहुत मारा पीटा और असलम ने तीन तलाक दे दिया।
इसके बाद ससुरालीजन ने धमकी देकर बच्चों सहित घर से भगा दिया गया। यही नहीं बिना दहेज के लाैटने पर जलाकर मारने और असलम का दूसरा निकाह करने की धमकी दी। नगर कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
