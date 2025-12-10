Language
    पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा- टक्कर के बाद कार में लगी आग, पांच लोगों की जलकर मौत

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:22 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में एक कार की टक्कर के बाद उसमें आग लग गई, जिससे कार में सव ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सड़क किनारे खड़ी वैगन आर कार में तेज रफ्तार ब्रीजा कार ने टक्कर मार दी। घटना के समय वैगन आर कार सवार कुछ लोग बाहर खड़े थे, जबकि कुछ अंदर बैठे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि वैगन आर करीब दो सौ मीटर दूर जाकर रुकी और उसमें आग लग गई।

    हादसे में वैगन आर में सवार पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो बच्चे शामिल हैं। वहीं,  ब्रीजा कार के चार लोग घायल होना बताए जा रहे हैं। यह हादसा सुबेहा थाना के रतौली ढीह पर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर प्वाइंट 51.6 पर हुआ। स्थानीय लोगाें ने घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। मृतकों की पहचान नहीं हाे सकी है। वहीं, घायलों का सीएचसी हैदरगढ़ में उपचार चल रहा है। 

     