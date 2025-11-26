संवाद सूत्र, कोठी (बाराबंकी)। विवाह तय हुआ और वरीक्षा व तिलक हो गया। शादी के कार्ड बंट गए और विवाह के 17 दिन पहले दहेज में चेन व बुलेट की मांग रख दी। दहेज की मांग पूरी न होने पर वर पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने दूल्हा सहित छह लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

कोठी के एक गांव के व्यक्ति की शादी बड़ा लालपुर मजरे दरावपुर निवासी इंद्रसेन से तय हुई थी। इंद्रसेन और उसके भाई सुमित कुमार, संतोष कुमार, अमित कुमार, सर्वेश कुमार सहित उसकी मां छेदाना ने कोई भी मांग न करने का वादा किया था। दो मार्च 2025 को वरीक्षा और 17 नवंबर 2025 को तिलक हुआ। चार दिसंबर 2025 को शादी होनी थी, जिसके कार्ड भी बंट गए थे।