दहेज में सोने की चेन और बुलेट की मांग नहीं हुई पूरी तो शादी से किया इनकार, पुलिस ने दर्ज किया केस
दहेज में सोने की चेन और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुल्हन के परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है।
संवाद सूत्र, कोठी (बाराबंकी)। विवाह तय हुआ और वरीक्षा व तिलक हो गया। शादी के कार्ड बंट गए और विवाह के 17 दिन पहले दहेज में चेन व बुलेट की मांग रख दी। दहेज की मांग पूरी न होने पर वर पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने दूल्हा सहित छह लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
कोठी के एक गांव के व्यक्ति की शादी बड़ा लालपुर मजरे दरावपुर निवासी इंद्रसेन से तय हुई थी। इंद्रसेन और उसके भाई सुमित कुमार, संतोष कुमार, अमित कुमार, सर्वेश कुमार सहित उसकी मां छेदाना ने कोई भी मांग न करने का वादा किया था। दो मार्च 2025 को वरीक्षा और 17 नवंबर 2025 को तिलक हुआ। चार दिसंबर 2025 को शादी होनी थी, जिसके कार्ड भी बंट गए थे।
आरोप है कि इसके बाद ससुरालीजन सोने की चेन और बुलेट बाइक की मांग करने लगे। पीड़ित के इन्कार करने पर आरोपित पक्ष ने 19 नवंबर शादी से इनकार कर दिया।
पीड़ित की तहरीर पुलिस ने दुल्हा इंद्रसेन, उसके भाई समित, सन्तोष, सर्वेश, अमित और मां छेदाना पर मुकदमा कराया है। कोठी थाना प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि मुकदमा दर्ज मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।