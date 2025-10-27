Language
    बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक और बाइक के बीच टक्कर, हादसे में जूनियर असिस्टेंट की दर्दनाक मौत

    By Deepak Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:35 PM (IST)

    बाराबंकी में गोंडा-बहराइच हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की टक्कर में एक जूनियर असिस्टेंट की दर्दनाक मौत हो गई। यह दुर्घटना हाईवे पर हुई, जिससे इलाके में शोक की लहर है। घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।

    गोंडा में जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत युवक की दुर्घटना में मौत।

    संवाद सूत्र, रामनगर (बाराबंकी)। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों गोंडा सिविल कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे। वहीं, हैदरगढ़ में खड़ी डीसीएम से कार टकरा गई, जिसमें लखनऊ के पांच लोग घायल हो गए।

    नगर कोतवाली के पैसार स्थित राजापुर कालोनी निवासी 30 वर्षीय वीरेंद्र दुबे पुत्र बैकुंठ नाथ ट्रेन से गोंडा ड्यूटी पर जा रहे थे। वह बुढ़वल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर रामनगर निवासी अपने दोस्त आकाश मौर्या की बाइक पर सवार होकर आगे बढ़े।

    स्टेशन मार्ग से निकलकर गोंडा-बहराइच हाईवे पर पहुंचे ही थे कि उसी समय बाराबंकी की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार दोनों दोस्त घायल हो गए।

    पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने वीरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। आकाश का उपचार चल रहा है। थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल पांडेय ने बताया कि दुर्घटना का मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

    ट्रेन से खींच लाई मौत

    वीरेंद्र के पिता बैकुंठ नाथ के आंसू थम नहीं रहे थे। रुंधे गले से कह रहे थे कि प्रतिदिन वह ट्रेन से ही गोंडा और बाराबंकी अप-डाउन करते थे, लेकिन सोमवार को पता नहीं क्यों वह ट्रेन से उतर गए। वीरेंद्र बाराबंकी स्टेशन से ट्रेन में चढ़ गए थे और गोंडा जा रहे थे। रास्ते में ही उनके दोस्त आकाश मौर्या ने फोन किया और बाइक से चलने के लिए कह दिया। यह कहानी जिसने भी सुनी, बस यही कहा कि वीरेंद्र की मौत ही ट्रेन से खींच लाई थी।

    लखनऊ के पांच लोग हादसे में घायल

    हैदरगढ़ ग्रामीण में लखनऊ-सुलतानपुर हाईवे स्थित भटखेड़ा वार्ड के सामने स्थित शर्मा ढाबा के सामने खड़ी डीसीएम में तेज रफ्तार कार टकरा गई। हादसे में पांच लोग घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी हैदरगढ़ से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया।

    लखनऊ के थाना माल गोपरामऊ निवासी करन, आशुतोष, बख्शी का तालाब के चंदन कुंड निवासी दीपक तिवारी, चंद्रवीर, भाई धर्मवीर शास्त्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कोतवाल हैदरगढ़ अभिमन्यु मल्ल ने बताया कि सभी घायलों को सीएचसी हैदरगढ़ से गंभीर अवस्था में लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।