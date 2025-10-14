दिवाली से पहले दुकानों पर खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, सामग्रियों को नष्ट कर सीज किया 138 किलो घी

संवाद सूत्र, बाराबंकी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मंगलवार को छापेमारी अभियान चलाया। 88 हजार मूल्य का 138 किलो घी सीज कर दिया। 25 हजार मूल्य का 270 किलो खाद्य सामग्री नष्ट कराई है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने अभियान चलाया।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीरद पांडेय के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने देवा, सतरिख एवं दारापुर, तहसील हैदरगढ़ में सिद्धौर, तहसील फतेहपुर में कुर्सी से विभिन्न खाद्य पदार्थों के छह नमूने लिए।

मानकों के अनुरूप न होने के कारण 138 किलो घी नष्ट कराया गया। अभियान के दौरान कुर्सी चौराहा स्थित अस्वच्छ 200 लीटर दूध को नष्ट कराया गया। साथ ही जिले के अन्य स्थानों पर खराब गुणवत्ता के 20 किलो पनीर व देवा मेला क्षेत्र से 50 लीटर आरेंज जूस खराब व बासी होने के कारण विनष्ट कराया गया।