Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बाराबंकी में आग लगने से तीन घर जले, तीन साल की बच्ची गंभीर रूप से झुलसी

    By Vikas Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:45 AM (IST)

    बाराबंकी के हसनपुर टांडा गांव में एक छप्परनुमा घर में आग लगने से तीन घर जल गए और एक तीन वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन घर में रखे गैस सिलेंडर के फटने से आग तेजी से फैली। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और नायब तहसीलदार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। हसनपुर टांडा गांव में गुरुवार दोपहर अज्ञात कारणों के चलते छप्परनुमा घर में आग लग गई, जिसमें तीन घरों की गृहस्थी जल गई। वहीं, एक तीन वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई।

    कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर टांडा गांव के नेपाल सिंह के छप्परनुमा घर में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। ग्रामीण पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, इसी बीच घर में रखा गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। धमाके से फैली आग की लपटें नेपाल सिंह के बेटे विद्या प्रसाद और अमर सिंह के घरों तक फैल गईं, जिससे तीनों घर पूरी तरह आग की चपेट में आ गए। घटना के समय विद्या प्रसाद की तीन वर्षीय बेटी अनन्या घर के अंदर थी। वह भी गंभीर रूप से झुलस गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पड़ोसियों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला और सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक तीनों घरों का सारा सामान जल चुका था।

    नायब तहसीलदार अंकिता पांडेय ने अस्पताल पहुंचकर घायल बच्ची अनन्या का हाल जाना। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवारजन को शीघ्र ही आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।