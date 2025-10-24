बाराबंकी में आग लगने से तीन घर जले, तीन साल की बच्ची गंभीर रूप से झुलसी

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। हसनपुर टांडा गांव में गुरुवार दोपहर अज्ञात कारणों के चलते छप्परनुमा घर में आग लग गई, जिसमें तीन घरों की गृहस्थी जल गई। वहीं, एक तीन वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई।

कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर टांडा गांव के नेपाल सिंह के छप्परनुमा घर में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। ग्रामीण पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, इसी बीच घर में रखा गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। धमाके से फैली आग की लपटें नेपाल सिंह के बेटे विद्या प्रसाद और अमर सिंह के घरों तक फैल गईं, जिससे तीनों घर पूरी तरह आग की चपेट में आ गए। घटना के समय विद्या प्रसाद की तीन वर्षीय बेटी अनन्या घर के अंदर थी। वह भी गंभीर रूप से झुलस गई।