    बैंक में पैसा जमा करने जा रहे किसान से 50 हजार रुपये की लूट, बदमाशों ने दिनदहाड़े वारदात को द‍िया अंजाम 

    By Deepak Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:37 PM (IST)

    बदमाशों ने बैंक में पैसा जमा करने जा रहे किसान से दिनदहाड़े बदमाशों ने 50 हजार रुपये लूट लिए। यह घटना उस समय की है, जब वह बैंक में पैसा जमा करने के रास्ते में नवीन मंडी के पास की है। पुलिस सीसी कैमरों में फुटेज तलाश रही है।

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। काफी दूर से पीछा कर रहे बदमाशों ने बैंक में पैसा जमा करने जा रहे किसान से दिनदहाड़े बदमाशों ने 50 हजार रुपये लूट लिए। यह घटना उस समय की है, जब वह बैंक में पैसा जमा करने के रास्ते में नवीन मंडी के पास की है। पुलिस सीसी कैमरों में फुटेज तलाश रही है।

    सतरिख के ग्राम काजी पुरवा निवासी लक्ष्मण प्रसाद किसान हैं। यह बंकी के सुलतानपुर स्थित यूनियन बैंक शाखा में 50 हजार रुपये जमा करने जा रहे थे। शुक्रवार साढ़े 11 बजे नवीन मंडी के पास पहुंचे ही थे कि दो बाइक सवार बदमाशों ने उनसे 50 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। मंडी के सुरक्षा गार्ड नदारद थे।

    वह लूट के बाद वह शोर मचाते रहे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। वह मंडी चौकी इंचार्ज के पास गए और लूट की जानकारी दी। वे घटना स्थल पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की। नवीन मंडी का सीसी कैमरा देखा गया तो वह बंद मिला। आसपास के लोकेशन ली, दो जगहों पर दुकानों में लगे कैमरे में बदमाश पीछे से आते हुए और भागते हुए दिखे हैं। पता चल रहा है कि बाइक सवार किसान का काफी दूर से पीछा कर रहे थे। मंडी के पास पहुंचते ही पैसे लूट कर फरार हो गए। बदमाश लूट की वारदात कर शहर की तरफ भागे हैं। प्रभारी कोतवाली रामबचन ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जल्द ही बदमाश पकड़े जाएंगे।

    चौकी इंचार्ज नहीं दी कोतवाली में सूचना

    दिनदहाड़े हुई लूट की घटना को मंडी चौकी पुलिस दबाती रही। साढ़े 11 बजे की घटना को करीब डेढ़ बजे तक कोतवाली में लूट की जानकारी नहीं दी गई थी, जबकि लूट का पीड़ित लक्ष्मण प्रसाद ने जानकारी देने के साथ ही चौकी इंचार्ज को तहरीर दे दी थी। डेढ़ बजे नगर कोतवाली प्रभारी रामबचन से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि लूट की जानकारी उन्हें नहीं दी गई है, पूरे प्रकरण की जानकारी कराई जाएगी, हालांकि बाद में उन्होंने लूट की जानकारी कर ली।