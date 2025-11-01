बाराबंकी में 41 गांवों में किसानों की नहीं हुई फार्मर रजिस्ट्री, लक्ष्य पूरा करने के लिए तय हुई डेडलाइन
बाराबंकी जिले के 41 गांवों में एक भी किसान की फार्मर रजिस्ट्री नहीं होने पर कृषि विभाग ने सख़्त रुख अपनाया है। विभाग ने लक्ष्य पूरा करने के लिए डेडलाइन तय करते हुए कर्मचारियों को तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। डेडलाइन का पालन अनिवार्य किया गया है।
प्रहलाद तिवारी, बाराबंकी। फार्मर रजिस्ट्री अभियान की गति धीमी है। अभियान की रफ्तार में आधार, खतौनी व वरासत में त्रुटियां बाधा बनी हैं। वहीं, चकबंदी रोड़ा बन गई है। जिले के 41 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया गतिमान होने के कारण एक भी किसान की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इन गांवों में किसानों की खतौनी नहीं निकल रही है। बिना खतौनी के फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है।
शासन ने भले ही डीएम को 30 नवंबर तक हर गांव में किसान पंजीकरण शिविर लगाने के निर्देश दिए हों, लेकिन इन गांवों में तकनीकी बाधा सामने आ गई है। बाराबंकी ही नहीं, अयोध्या के 18 व सुलतानपुर के 44 गांवों में भी किसी किसान की फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन पाई हैं। प्रत्येक 20 वर्ष में 40 प्रतिशत खेती वाले गांवों में चकबंदी की जाती है।
कृषि विभाग की सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए आवश्यक है। अभी तक जिले में लक्ष्य का 56.99 प्रतिशत ही पहुंचा है। प्रदेश में जिले का 17 वां स्थान है। 16 नवंबर तक शतप्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने का दबाव कृषि विभाग पर है। विशेष अभियान 15 अक्टूबर से शुरू किया गया है। अब 15 दिन में लक्ष्य पूर्ण करना कृषि विभाग के लिए बड़ी चुनौती है।
जिले में अब तक एक लाख 42 हजार 897 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है। यहां पांच लाख 64 हजार 778 किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। इनमें से तीन लाख 21 हजार 891 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री शनिवार तक हो सकी है। शेष किसानों का अभी तक फार्मर रजिस्ट्री का डाटा अपलोड नहीं हुआ है।
निंदूरा ब्लाक के बहरौली, सिरौलीगौसपुर के जदवापुर, मौलाबाद, मैलाराय गंज, हैदरगढ़ के लाही, मधनापुर, सहावर, बबुआपुर में चकबंदी प्रक्रिया संचालित है। इन गांवों में नए किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।
फैक्ट फाइल चकबंदी
- ग्राम पंचायतें- 1155
- राजस्व ग्राम- 1845
- प्रथम चरण में हुई चकबंदी- 1667 ग्राम
- निरस्त गांवों में हुई चकबंदी- 15 ग्राम
- दूसरे चरण में हुई चकबंदी- 873 ग्राम
- निरस्त हुई चकबंदी- 97 ग्राम
- शेष चकबंदी वाले गांव- 41 ग्राम
फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य शत प्रतिशत पूरा करना है, लेकिन चकबंदी वाले गांवों में फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। 41 गांवों में एक भी किसान का फार्मर रजिस्ट्री का डाटा अपलोड नहीं हो पाया है। बुधवार को हुई वीसी में मुख्य सचिव ने रास्ता निकालने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही इन गांवों का निर्णय हो जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे। -धीरेंद्र सिंह, उप कृषि निदेशक।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।