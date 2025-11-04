प्रहलाद तिवारी, बाराबंकी। फार्मर रजिस्ट्री अभियान की गति धीमी है। अभियान की रफ्तार में आधार, खतौनी व वरासत में त्रुटियां बाधा बनी हैं। वहीं, चकबंदी रोड़ा बन गई है। 41 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया गतिमान होने से एक भी किसान की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाई। इन गांवों में किसानों की खतौनी नहीं निकल रही है। बिना खतौनी के फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है।

डीएम को 30 नवंबर तक हर गांव में किसान पंजीकरण शिविर लगाने के निर्देश, लेकिन तकनीकी बाधा सामने आ गई है। बाराबंकी ही नहीं, अयोध्या के 18 व सुलतानपुर के 44 गांवों में भी किसी किसान की फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन पाई हैं। प्रत्येक 20 वर्ष में 40 प्रतिशत खेती वाले गांवों में चकबंदी की जाती है। कृषि विभाग की योजनाओं के लाभ को फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए आवश्यक है।

अभी तक लक्ष्य का 56.99 प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री हुईं हैं। प्रदेश में जिले का 17 वां स्थान है। 16 नवंबर तक शतप्रतिशत लक्ष्य पूर्ण होना है। विशेष अभियान 15 अक्टूबर से चल रहे अभियान में अब 15 दिन में लक्ष्य पाना चुनौती है।

अब तक दो लाख 42 हजार 897 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है। यहां पांच लाख 64 हजार 778 किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। इनमें से तीन लाख 21 हजार 891 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो सकी है। निंदूरा ब्लाक के बहरौली, सिरौलीगौसपुर के जदवापुर, मौलाबाद, मैलाराय गंज, हैदरगढ़ के लाही, मधनापुर, सहावर, बबुआपुर में चकबंदी के चलते नए किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।



फैक्ट फाइल चकबंदी