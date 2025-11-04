Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Farmer Registry में रोड़ा बनी चकबंदी प्रक्रिया, यूपी के इस ज‍िले के 41 गांवों में एक भी किसान की नहीं हुई फार्मर रजिस्ट्री

    By Prahlad Tiwari Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:07 PM (IST)

    फार्मर रजिस्ट्री अभियान की गति धीमी है। अभियान की रफ्तार में आधार, खतौनी व वरासत में त्रुटियां बाधा बनी हैं। वहीं, चकबंदी रोड़ा बन गई है। 41 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया गतिमान होने से एक भी किसान की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाई। इन गांवों में किसानों की खतौनी नहीं निकल रही है। बिना खतौनी के फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रहलाद तिवारी, बाराबंकी। फार्मर रजिस्ट्री अभियान की गति धीमी है। अभियान की रफ्तार में आधार, खतौनी व वरासत में त्रुटियां बाधा बनी हैं। वहीं, चकबंदी रोड़ा बन गई है। 41 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया गतिमान होने से एक भी किसान की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाई। इन गांवों में किसानों की खतौनी नहीं निकल रही है। बिना खतौनी के फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीएम को 30 नवंबर तक हर गांव में किसान पंजीकरण शिविर लगाने के निर्देश, लेकिन तकनीकी बाधा सामने आ गई है। बाराबंकी ही नहीं, अयोध्या के 18 व सुलतानपुर के 44 गांवों में भी किसी किसान की फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन पाई हैं। प्रत्येक 20 वर्ष में 40 प्रतिशत खेती वाले गांवों में चकबंदी की जाती है। कृषि विभाग की योजनाओं के लाभ को फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए आवश्यक है।

    अभी तक लक्ष्य का 56.99 प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री हुईं हैं। प्रदेश में जिले का 17 वां स्थान है। 16 नवंबर तक शतप्रतिशत लक्ष्य पूर्ण होना है। विशेष अभियान 15 अक्टूबर से चल रहे अभियान में अब 15 दिन में लक्ष्य पाना चुनौती है।

    अब तक दो लाख 42 हजार 897 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है। यहां पांच लाख 64 हजार 778 किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। इनमें से तीन लाख 21 हजार 891 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो सकी है। निंदूरा ब्लाक के बहरौली, सिरौलीगौसपुर के जदवापुर, मौलाबाद, मैलाराय गंज, हैदरगढ़ के लाही, मधनापुर, सहावर, बबुआपुर में चकबंदी के चलते नए किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।

    फैक्ट फाइल चकबंदी


    ग्राम पंचायतें : 1155

    राजस्व ग्राम : 1845


    प्रथम चरण में हुई चकबंदी : 1667 ग्राम

    निरस्त गांवों में हुई चकबंदी : 15 ग्राम
    दूसरे चरण में हुई चकबंदी : 873 ग्राम

    निरस्त हुई चकबंदी : 97 ग्राम
    शेष चकबंदी वाले गांव : 41 ग्राम



    फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य शत प्रतिशत पूरा करना है, लेकिन चकबंदी वाले गांवों में फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। 41 गांवों में एक भी किसान का फार्मर रजिस्ट्री का डाटा अपलोड नहीं हो पाया है। बुधवार को हुई वीसी में मुख्य सचिव ने रास्ता निकालने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही इन गांवों का निर्णय हो जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे। - धीरेंद्र सिंह, उप कृषि निदेशक