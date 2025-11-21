10 वर्ष पूर्व हुई किसान की मौत का नहीं मिला मुआवजा, कोर्ट के आदेश पर सील हुआ बिजली कार्यालय

संवाद सूत्र रामनगर (बाराबंकी)। 10 वर्ष पूर्व करंट से एक किसान की करंट से मौत के बाद बिजली विभाग ने मुआवजा नहीं दिया। न्यायालय ने पावर कार्पोरेशन के डिवीजन कार्यालय को कुर्क करने के आदेश दिए। पुलिस टीम ने शुक्रवार को कार्यालय को कुर्क कर नोटिस भी चस्पा करवा दी। विभाग के अधिकारियों से तीन दिनों के भीतर मुआवजे की राशि परिवारजन को देने के आदेश दिए हैं।

वर्ष 2016 में रामनगर के ग्राम बड़ागांव थाना मसौली निवासी किसान कैलाश यादव पर रास्ते में बिजली लाइन का तार टूट कर गिर गया था। करंट से उनकी मौत हो गई थी। न्यायालय के आदेश पर मुआवजा की धनराशि बिजली विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

शुक्रवार को न्यायालय के निर्देश पर टीम ने रामनगर विद्युत खंड कार्यालय को सीज कर दिया। अधिवक्ता राजकुमार यादव ने बताया कि थाना मसौली के ग्राम बड़ागांव निवासी कैलाश यादव 20 मई 2016 को घर से जा रहे थे कि रास्ते में अचानक ट्रांसफार्मर का बिजली तार टूट कर उनके ऊपर गिर गया। जिससे करंट लगने से जलकर उनकी मृत्यु हो गई थी।