    10 वर्ष पूर्व हुई किसान की मौत का नहीं मिला मुआवजा, कोर्ट के आदेश पर सील हुआ बिजली कार्यालय

    By Vikas Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:49 PM (IST)

    बाराबंकी में दस साल पहले एक किसान की मृत्यु हो गई थी, लेकिन परिवार को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। न्यायालय के आदेश पर, बिजली विभाग के कार्यालय को सील कर दिया गया है। मुआवजा न मिलने के कारण कोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया।

    किसान की मौत का मुआवजा न देने पर बिजली कार्यालय सील।

    संवाद सूत्र रामनगर (बाराबंकी)। 10 वर्ष पूर्व करंट से एक किसान की करंट से मौत के बाद बिजली विभाग ने मुआवजा नहीं दिया। न्यायालय ने पावर कार्पोरेशन के डिवीजन कार्यालय को कुर्क करने के आदेश दिए। पुलिस टीम ने शुक्रवार को कार्यालय को कुर्क कर नोटिस भी चस्पा करवा दी। विभाग के अधिकारियों से तीन दिनों के भीतर मुआवजे की राशि परिवारजन को देने के आदेश दिए हैं।

    वर्ष 2016 में रामनगर के ग्राम बड़ागांव थाना मसौली निवासी किसान कैलाश यादव पर रास्ते में बिजली लाइन का तार टूट कर गिर गया था। करंट से उनकी मौत हो गई थी। न्यायालय के आदेश पर मुआवजा की धनराशि बिजली विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

    शुक्रवार को न्यायालय के निर्देश पर टीम ने रामनगर विद्युत खंड कार्यालय को सीज कर दिया। अधिवक्ता राजकुमार यादव ने बताया कि थाना मसौली के ग्राम बड़ागांव निवासी कैलाश यादव 20 मई 2016 को घर से जा रहे थे कि रास्ते में अचानक ट्रांसफार्मर का बिजली तार टूट कर उनके ऊपर गिर गया। जिससे करंट लगने से जलकर उनकी मृत्यु हो गई थी।

    इस संबंध में मृतक कैलाश की पत्नी शिव देवी ने विद्युत विभाग पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी स्वयं शिव देवी व पुत्र अशोक कुमार पैरवी करते रहे।

    प्रकरण की सुनवाई करते न्यायालय ने मृतक कैलाश के परिवारजन को छह लाख 63 हजार का मुआवजा दिए जाने का आदेश पारित किया गया था, लेकिन विभाग ने अनुपालन में धनराशि का भुगतान नहीं किया।

    जिसे सीनियर डिवीजन कोर्ट संख्या 20 के सिविल जज सीनियर डिवीजन शांभवी यादव ने 17 नवंबर 2025 को ब्याज सहित 9 लाख 41 हजार की धनराशि दिए जाने का पुन: निर्देश दिया गया था।

    उसके बाद भी जब भुगतान नहीं हुआ तो बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया गया। जिसके लिए शुक्रवार को न्यायालय के निर्देश पर पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने अधिशासी अभियंता का कार्यालय सीज करने की कार्रवाई की। अधिशासी अभियंता खालिद सिद्धीकी ने बताया कि कई वर्ष पुराने मामले पर कार्रवाई हुई है।