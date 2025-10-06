Language
    ई-रिक्शा चोरी कर बेचते थे बैटरी, पुलिस ने गिरोह का राजफाश कर आठ को किया गिरफ्तार

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    बाराबंकी पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी कर बैटरी बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसमें आठ लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से चोरी की 18 ई-रिक्शा बैटरियां और एक ई-रिक्शा बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर हुई कार्रवाई में पता चला कि गिरोह मास्टर चाबी से ई-रिक्शा चुराकर बैटरियां बेचता था। जैदपुर में दो तस्कर 75 किलो पोस्ता छिलका के साथ गिरफ्तार हुए हैं।

    ई-रिक्शा चोरी कर उसकी बैट्री बेचने वाले गिरोह का राजफाश।

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। ई-रिक्शा चोरी कर उसकी बैट्री बेचने वाले गिरोह का कोतवाली पुलिस ने राजफश करते हुए आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के पास से 18 ई-रिक्शे की बैट्री, एक ई-रिक्शा सहित चोरी में प्रयुक्त दो ई-रिक्शे बरामद किए हैं।

    पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के आदेश पर कोतवाली नगर पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से पांच अक्टूबर को ओबरी जंगल से ई-रिक्शा चोरी कर बैट्री बेचने वाले गिरोह के आठ बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

    नगर कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ में पता चला है कि आरोपित गिरोह बनाकर ई-रिक्शा से रेकी कर मास्टर चाबी से ई-रिक्शा चोरी कर सुनसान जगह ले जाकर उसकी बैट्री निकाल लेते थे और ई-रिक्शा वहीं छोड़कर चले जाते थे।

    चोरी की बैट्रियों को बेच देते थे। गिरोह के पकड़े जाने से कोतवाली नगर में दर्ज चोरी के चार मुकदमों का राजफाश हुआ है।

    पकड़े गए आरोपित

    कोतवाली नगर के दशहराबाग असद नगर निवासी इमरान उर्फ भुट्टा, हसीब उर्फ राकी, बड़ेल निवासी नीरज, कानूनगोयान निवासी साहिल, दशहराबाग निवासी शुभम सिंह, आजाद नगर निवासी निहाल, लखनऊ के जानकीपुरम निवासी सोहेल, गुड़ंबा निवासी आर्यन सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुभम सिंह, साहिल और आर्यन सोनी पर लखनऊ व बाराबंकी में कई मुकदमे हैं।

    दो तस्कर गिरफ्तार

    जैदपुर के स्थानीय पुलिस ने कोठी थाना के पीरपुर निवासी आलोक कुमार और नितेश कुमार जैदपुर धर्म कांटा के सामने से गिरफ्तार किया। कार सवार दोनों युवकों के पास से पुलिस ने 75 किलो 300 ग्राम पोस्ता छिलका व बुरादा बरामद कर कार सीज कर दिया है। पुलिस ने आरोपितों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।

