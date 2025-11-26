संवाद सूत्र, बाराबंकी। लखनऊ से गोरखपुर की ओर जा रही गरीब रथ ट्रेन के ऊपर प्लाईवुड लदा डंपर ओवरब्रिज के ऊपर से गिर पड़ा। हादसे में कोई हताहत नहीं है। ट्रेन फ‍िलहाल ट्रैक पर खड़ी है। हादसे से यात्री सहम गए। पुलिस व रेलवे टीम डंपर को हटाने का कार्य कर रही है।

हादसा बुधवार की देर रात पौने दस बजे के करीब बुढ़वल स्टेशन के पास लखनऊ-गोरखपुर रेलवे ट्रैक पर हुआ। गरीब रथ ट्रेन लखनऊ से गोरखपुर की तरफ जा रही थी। अचानक फतेहपुर -रामनगर मार्ग पर ओवरब्रिज के ऊपर से डंपर ट्रक ट्रेन पर आ गिरा। हादसे में डंपर चालक वाहन में फंस गया। ट्रेन की बोगियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पुलिस प्रशासन के साथ रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। क्षतिग्रस्त डंपर को हटाने का कार्य चल रहा है।