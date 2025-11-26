Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाराबंकी में ट्रेन के ऊपर ओवरब्रिज से गिरा प्‍लाईवुड लदा डंपर, पुल‍िस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे रेलवे के अधि‍कारी

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:18 PM (IST)

    बाराबंकी में बुधवार देर रात बुढ़वल स्टेशन के पास गरीब रथ ट्रेन पर एक प्लाईवुड लदा डंपर ओवरब्रिज से गिर गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यात्रियों में दहशत फैल गई। पुलिस और रेलवे टीम डंपर को हटाने में जुटी हैं। डंपर चालक वाहन में फंस गया था। ट्रेन की बोगियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। लखनऊ से गोरखपुर की ओर जा रही गरीब रथ ट्रेन के ऊपर प्लाईवुड लदा डंपर ओवरब्रिज के ऊपर से गिर पड़ा। हादसे में कोई हताहत नहीं है। ट्रेन फ‍िलहाल ट्रैक पर खड़ी है। हादसे से यात्री सहम गए। पुलिस व रेलवे टीम डंपर को हटाने का कार्य कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसा बुधवार की देर रात पौने दस बजे के करीब बुढ़वल स्टेशन के पास लखनऊ-गोरखपुर रेलवे ट्रैक पर हुआ। गरीब रथ ट्रेन लखनऊ से गोरखपुर की तरफ जा रही थी। अचानक फतेहपुर -रामनगर मार्ग पर ओवरब्रिज के ऊपर से डंपर ट्रक ट्रेन पर आ गिरा। हादसे में डंपर चालक वाहन में फंस गया। ट्रेन की बोगियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पुलिस प्रशासन के साथ रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। क्षतिग्रस्त डंपर को हटाने का कार्य चल रहा है।