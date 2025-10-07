यूपी में डेंगू के तीन मरीज मिलने से मची हड़कंप, बुखार पीड़ितों से अस्पताल में लग रही मरीजों की भीड़
बाराबंकी जिले में डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप जारी है जिससे स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की पोल खुल रही है। मंगलवार को डेंगू के तीन नए मामले सामने आए जिसके बाद मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामनगर में भी एक डेंगू का मरीज मिला। अस्पताल में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है जिससे ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगी रही।
संवाद सूत्र, बाराबंकी। जिले में संक्रामक रोगों की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। नित्य डेंगू व मलेरिया के केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष प्राथमिकता में शुमार संचारी व दस्तक अभियान की पोल संक्रमित मरीज खोल रहे हैं। मंगलवार को भी डेंगू के तीन मामले सामने आए। जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में दो नए मरीज कोठी के 22 वर्षीय आलोक कुमार व जैदपुर की 11 वर्षीय तंजीला फातिमा को भर्ती किया गया।
प्राइवेट लैब में हुई जांच में दोनों मरीज डेंगू संक्रमित पाए गए हैं। रामनगर इलाके में मंगलवार को एक डेंगू का मरीज मिला। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीड़ित के घर पहुंचकर आसपास दवा का छिड़काव किया। रामनगर नगर पंचायत के 24 वर्षीय शिवा गुप्ता कई दिनों बुखार से पीड़ित थे।
स्वजन ने शनिवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। इस दौरान जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। सीएचसी अधीक्षक डॉ. प्रणव श्रीवास्तव ने बताया कि रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है।
वहीं, ट्रामा सेंटर में वायरल बुखार से पीड़ित 14 मरीज भर्ती किए गए। सभी का उपचार चल रहा है। ओपीडी में आने वाले मरीजों में से 40 प्रतिशत मरीज वायरल बुखार व संक्रामक रोगों के आ रहे हैं।
मंगलवार को वाल्मीकि जयंती पर अवकाश के चलते जिला अस्पताल की ओपीडी 12 बजे तक ही संचालित हुई। इससे इमरजेंसी व ट्रामा पर मरीजों का भार बढ़ गया। सुबह से ही मरीजों की भीड़ ओपीडी में लगी रही। कुल 1382 मरीजों का पंजीकरण किया गया।
सर्वाधिक मरीज वायरल बुखार, नाक कान व गला संक्रमण, चर्म रोग व नेत्र विकार के रहे। 11वें दिन भी जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू नहीं हो सकी।
ट्रामा सेंटर में सोहिलपुर निवासी 24 वर्षीय दीपराज, सफदरगंज की 46 वर्षीय राधारानी, 20 वर्षीय मयूर विहार कॉलोनी निवासी राहुल व सीतापुर के तालगांव निवासी 45 वर्षीय बिरजू को भर्ती कराया गया है।
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि ओपीडी व ट्रामा में सभी मरीजों का समुचित इलाज किया गया। संदिग्ध डेंगू के मामले में एलाइजा जांच कराई जा रही है।
