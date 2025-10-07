यूपी में डेंगू के तीन मरीज मिलने से मची हड़कंप, बुखार पीड़ितों से अस्पताल में लग रही मरीजों की भीड़

बाराबंकी जिले में डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप जारी है जिससे स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की पोल खुल रही है। मंगलवार को डेंगू के तीन नए मामले सामने आए जिसके बाद मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामनगर में भी एक डेंगू का मरीज मिला। अस्पताल में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है जिससे ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगी रही।

संवाद सूत्र, बाराबंकी। जिले में संक्रामक रोगों की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। नित्य डेंगू व मलेरिया के केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष प्राथमिकता में शुमार संचारी व दस्तक अभियान की पोल संक्रमित मरीज खोल रहे हैं। मंगलवार को भी डेंगू के तीन मामले सामने आए। जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में दो नए मरीज कोठी के 22 वर्षीय आलोक कुमार व जैदपुर की 11 वर्षीय तंजीला फातिमा को भर्ती किया गया।

प्राइवेट लैब में हुई जांच में दोनों मरीज डेंगू संक्रमित पाए गए हैं। रामनगर इलाके में मंगलवार को एक डेंगू का मरीज मिला। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीड़ित के घर पहुंचकर आसपास दवा का छिड़काव किया। रामनगर नगर पंचायत के 24 वर्षीय शिवा गुप्ता कई दिनों बुखार से पीड़ित थे।