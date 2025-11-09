Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्रिकेटर विप्रज निगम को ब्लैकमेल करने वाली युवती के खिलाफ बाराबंकी में मुकदमा

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:06 PM (IST)

    भारतीय ए टीम के क्रिकेटर विप्रज निगम, जो मूल रूप से हैदरगढ़ के रहने वाले हैं, वर्तमान में कोतवाली नगर क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में रहते हैं। उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में एक युवती के खिलाफ बाराबंकी में मुकदमा दर्ज किया गया है। विप्रज राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    भारत की ए क्रिकेट टीम से खेल रहे विप्रज निगम

    संवाद सूत्र, जागरण बाराबंकी : भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम में जगह बनाने के लिए प्रयासरत उभरते क्रिकेटर विप्रज निगम और उनकी मां काे एक युवती लगातार धमकी दे रही है। उसकी धमकियाें और लगातार ब्लैकमेल करने से परेशान विप्रज ने युवती के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत की ए क्रिकेट टीम से खेल रहे विप्रज ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर आरोपित युवती के खिलाफ हत्या की धमकी देने का मुकदमा कराया है। उन्हाेंने धमकी देेने वाली युवती पर इंटरनेट से आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित कर बदनाम करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है।
    दर्ज मुकदमे के अनुसार माह सितंबर 2025 से विप्रज निगम काे लगातार धमकी वाली कॉल और मैसेज आ रहे हैं, जो एक युवती कर रही है। विप्रज निगम ने जब उसका नंबर ब्लाक कर दिया, तो इंटरनेशनल नंबरों आदि से फोन व धमकी भेजना शुरू कर दिया। साथ ही धमकियों के साथ कुछ मांग पूरी न होने पर झूठे और गंभीर मामलों में फंसाने को भी धमकाया।

    यही नहीं विप्रज निगम के खिलाफ झूठी और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित कर सार्वजनिक रूप से बदनामी का प्रयास भी किया जा रहा है। यही नहीं विप्रज निगम की मां व परिवार के अन्य सदस्यों को भी धमकाया जा रहा है। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर विप्रज ने पुलिस को तहरीर देकर युवती के खिलाफ मुकदमा कराया है। एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि विप्रज की तहरीर पर युवती पर धमकी देने का मुकदमा लिखा गया है।

    टीम इंडिया ए टीम के खिलाड़ी विप्रज निगम कोतवाली नगर क्षेत्र की आवास विकास कालोनी में रहते हैं। मूल रूप से हैदरगढ़ के भटखेड़ा वार्ड निवासी विजय कुमार निगम के पुत्र विप्रज निगम राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर हैं और वर्तमान भारत की ए टीम से खेल रहे हैं। विप्रज 13 नंबवर को राजकोट में दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ मैदान में उतरेंगे।