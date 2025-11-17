घनी आबादी के बीच छिपाया था बारूद का ढेर, खबर मिलते ही पहुंची पुलिस, स्टॉक देख दंग रह गए अधिकारी

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। सराय बरई के पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में दो की मौत व पांच लोग घायल होने की घटना के बाद जिले भर में अवैध पटाखा के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। रविवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने आबादी के बीच स्थित पटाखा गोदाम पर छापा मारा। यहां से चार पिकअप पटाखा बरामद किया गया है। कारोबारी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ था। कोतवाली नगर के मुहल्ला आजाद नगर निवासी विनोद कुमार जायसवाल पटाखा बिक्री के लाइसेंसी थे, जिनका गोदाम पल्हरी चौराहा के निकट जैदपुर मार्ग पर एक मार्केट में स्थित है। यहां पुलिस को भारी मात्रा में अवैध पटाखा भंडारण की सूचना मिली थी।

रविवार को सीओ सिटी संगम कुमार, तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह सिंह, कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ गोदाम पर दबिश दी, जहां कुछ शटर का ताला भी काटना पड़ा, गोदाम से भारी मात्रा में पटाखा बरामद हुआ है। गोदाम से चार पिकअप भरकर पटाखा को पुलिस ने कब्जे में लिया है।

तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पटाख गोदाम आबादी के बीच बना है, जिसमें बिना अनुमति के अवैध पटाखा रखा पाया गया है। सीओ सिटी संगम कुमार ने बताया कि व्यापारी लाइसेंसी था, लेकिन नवीनीकरण नहीं मिला है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।