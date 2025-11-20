सात फेरे हुए, पति संग डांस भी किया... फिर विदाई से पहले दुल्हन की इस हरकत से सभी रह गए सन्न

संवाद सूत्र, बाराबंकी। गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचे वर के साथ वधु ने सात फेरे लिए और विवाह की सभी रस्म पूरी हुईं। देर रात वर-वधु दोनों ने खूब डांस भी किया, लेकिन सुबह जब दुल्हन की विदाई का समय आया तो दोनों पक्षों के पैर के नीचे की जमीन निकल गई, जब उनको पता चला कि दुल्हन रात में जेवरात सहित लापता हो गई।

घुघंटेर के एक गांव के युवक का विवाह कोतवाली नगर के बंकी निवासी युवती से हुआ था। 18 नवंबर की रात युवक धूमधाम के साथ बारात लेकर पहुंचा और एक के बाद विवाह की रस्म पूरी हुई। द्वार चार और जयमाल के साथ सात फेरे भी लिए गए। दोनों ने गीतों पर जमकर डांस किया तो दोनों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थीं।

बुधवार सुबह विदाई की तैयारी होने लगी, लेकिन वधु पक्ष की ओर से पहले विलंब किया जाने लगा फिर टाल मटोल होने लगा तो वर पक्ष ने नाराजगी जताई। आखिरकार वधु पक्ष ने जब यह बताया कि दुल्हन कहीं चली गई तो उनके होश उड़ गए। काफी देर तक दुल्हन की तलाश में जुटे रहे, लेकिन जब दुल्हन का कुछ पता नहीं चला तो आखिरकार बारात को बिना दुल्हन के बैरंग होना पड़ा। वहीं दुल्हन को दिए गए जेवरात व अन्य कीमती सामान वापसी के लिए वर पक्ष काफी देर तक वधु पक्ष से जद्दोजहद करता रहा।