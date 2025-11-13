Language
    बाराबंकी के पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद भीषण विस्फोट, दो की मौत और कई हताहत

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    Blast in Cracker Factory After Fire: विस्फोट लगातार जारी रहने के कारण काफी देर तक कोई पास जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के हताहत होने की आशंका है।

    बाराबंकी, विकास खंड पूरेडलई के सराय बरई में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग लगातार विस्फोट जारी

    संवादसूत्र, जागरण बाराबंकी : अयोध्या सीमा पर बसे टिकैनगर के सरांय बरई गांव के बाहर खेत में संचालित पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार दोपहर भीषण विस्फोट हो गया। विस्फोट लगातार जारी रहने के कारण काफी देर तक कोई पास जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के हताहत होने की आशंका है।

    टिकैतनगर के सरांय बरई निवासी ताहिर पटाखा निर्माण के लाइसेंसी बताए जाते हैं, जिनका कारखाना गांव के बाहर खेतों के बीच स्थित है। गुरुवार दोपहर करीब सवा दो बजे कारखाना में काम के दौरान अचानक भीषण विस्फोट हो गया। तेज आवाज और धुआं के गुबार को देख तमाम ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए, लेकिन विस्फोट लगातार हो रहे थे, इसलिए कोई पास जाने का साहस नही जुटा पर रहा था। हादसे में दो लोगों के मरणासन्न होने और कई के हताहत होने की बात प्रकाश में आ रही है। सूचना पर पुलिस और दमकल टीम घटना स्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया।
    विस्फोट कैसे और किन कारणों से हुआ इसका अभी पता नहीं चल सका है। बताया जाता है कि पहले भी यहां पर विस्फोट की घटना हो चुकी है। गुरुवार को सहालग के लिए पटाखा तैयार करते समय यह हादसा होना बताया जा रहा है। मौके पर बारूद मानक अनुरूप था अथवा नहीं अभी इसका पता नहीं लग सका है। प्रभारी थाना निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वह मौके पर पहुंच रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि टीम मौके पर पहुंच रही है, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।